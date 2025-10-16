मुंबई एयरपोर्ट पर बांग्लादेशी घुसपैठिया गिरफ्तार, 20 सालों से अवैध रूप से रह रहा भारत

मुंबई की सहार पुलिस ने एक बांग्लादेशी नागरिक को हिरासत में ले लिया है, जो करीब दो दशकों से अवैध रूप से भारत में रह रहा था। आरोपी की पहचान एमडी इक्लाज मोल्ला के रूप में हुई है। वह 2005 में बेनापोल बॉर्डर के रास्ते अवैध तरीके से भारत में प्रवेश कर चुका था। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि मोल्ला ने 2014 में कोलकाता पासपोर्ट कार्यालय में फर्जी नाम, पता और अन्य गलत जानकारियां देकर भारतीय पासपोर्ट हासिल कर लिया था। इस जाली दस्तावेज के सहारे उसने कई अंतरराष्ट्रीय यात्राएं कीं, जिसमें कुवैत में नौकरी हासिल करना और कोलकाता में संपत्ति खरीदना भी शामिल है।