Bank Holiday: 25 से 31 अगस्त के बीच 4 दिन बंद रहेंगे बैंक, जानें कब-कब और कहां-कहां रहेगी छुट्टी

Bank Holiday: यदि आप अगले हफ्ते में बैंक से संबंधित कोई काम करवाना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए जरूरी है, क्योंकि आने वाले हफ्ते में बैंक की छुट्टियों की भरमार है। 25 अगस्त से 31 अगस्त तक देश के अलग-अलग जगहों पर 4 दिन बैंकों की छुट्टी रहेगी। ऐसे में अगर आप बैंक का काम करवाना चाहते हैं तो छुट्टियों की लिस्ट देखकर ही बैंक जाए। आइए जानते हैं 25 से 31 अगस्त के बीच कब-कब और कहां-कहां बैंक बंद रहेंगे।