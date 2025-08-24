Patrika LogoSwitch to English

राष्ट्रीय

Bank Holiday: 25 से 31 अगस्त के बीच 4 दिन बंद रहेंगे बैंक, जानें कब-कब और कहां-कहां रहेगी छुट्टी

Bank Holiday: अगले हफ्ते बैंक की छुट्टियों का भरमार है। इसलिए बैंक से संबंधित काम करने से पहले छुट्टियों की जानकारी अवश्य कर लें।

भारत

Ashib Khan

Aug 24, 2025

Bank Holiday List
25 से 31 अगस्त के बीच चार दिन बैंक रहेंगे बंद (Photo-X)

Bank Holiday: यदि आप अगले हफ्ते में बैंक से संबंधित कोई काम करवाना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए जरूरी है, क्योंकि आने वाले हफ्ते में बैंक की छुट्टियों की भरमार है। 25 अगस्त से 31 अगस्त तक देश के अलग-अलग जगहों पर 4 दिन बैंकों की छुट्टी रहेगी। ऐसे में अगर आप बैंक का काम करवाना चाहते हैं तो छुट्टियों की लिस्ट देखकर ही बैंक जाए। आइए जानते हैं 25 से 31 अगस्त के बीच कब-कब और कहां-कहां बैंक बंद रहेंगे।

25- 31 अगस्त तक बैंकों की छुट्टी

25 अगस्त (सोमवार)- सोमवार को गुवाहाटी में श्रीमंत शंकरदेव की तिरुभाव तिथि के कारण बैंकों की छुट्टी रहेगी।

27 अगस्त (बुधवार)- इस दिन गणेश चतुर्थी और संवत्सरी के कारण बैंकों का अवकाश रहेगा। 27 अगस्त को अहमदाबाद, बेलापुर, मुंबई और नागपुर, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, चेन्नई , हैदराबाद , पणजी और विजयवाड़ा में बैंकों की छुट्टी रहेगी।

28 अगस्त (गुरुवार)- गणेश चतुर्थी (दूसरा दिन) और नुआखाई के कारण बैंक बंद रहेंगे। इस दिन भुवनेश्वर और पणजी में बैंकों का अवकाश रहेगा।

31 अगस्त (रविवार)- रविवार का साप्ताहिक अवकाश होने के चलते पूरे देश में बैंकों की छुट्टी रहेगी।

बैंकिंग सेवाओं पर प्रभाव और सुझाव

इन छुट्टियों के दौरान बैंक शाखाओं में चेक क्लीयरेंस, लोन प्रोसेसिंग और अन्य व्यक्तिगत सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। इसलिए, यदि आपको इन तारीखों के बीच कोई महत्वपूर्ण बैंकिंग कार्य करना है, तो इसे पहले ही पूरा कर लें। डिजिटल बैंकिंग सेवाएं, जैसे यूपीआई, एनईएफटी, आरटीजीएस, और मोबाइल ऐप्स, छुट्टियों के दौरान भी उपलब्ध रहेंगी। इसके अलावा, एटीएम के माध्यम से नकद निकासी और जमा करने की सुविधा भी 24x7 चालू रहेगी। 

24 Aug 2025 07:13 pm

