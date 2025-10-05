Bank Holiday: अगले हफ्ते अलग-अलग जगहों पर 5 दिन बंद रहेंगे बैंक, जानें कब-कब रहेगा अवकाश

अगले हफ्ते 5 दिन बंद रहेंगे बैंक (File Photo)
Bank Holiday: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा जारी 2025 के बैंक अवकाश कैलेंडर के अनुसार, अक्टूबर महीना त्योहारों से भरा पड़ा है, जिसमें कई राज्य-विशेष छुट्टियां शामिल हैं। 6 से 12 अक्टूबर के दौरान विभिन्न स्थानों पर 5 दिन बैंकों की छुट्टी रहेगी। ये अवकाश मुख्य रूप से क्षेत्रीय त्योहारों, राष्ट्रीय छुट्टियों और साप्ताहिक बंदी पर आधारित हैं। आइए जानते हैं किन-किन जगहों पर कब-कब बैंकों का अवकाश रहेगा…
बता दें कि 6 अक्टूबर को लक्ष्मी पूजा के अवसर पर त्रिपुरा (अगरतला) और पश्चिम बंगाल (कोलकाता) में बैंक बंद रहेंगे। यह त्योहार धन की देवी लक्ष्मी की पूजा से जुड़ा है, जो दुर्गा पूजा के बाद मनाया जाता है।
वहीं 7 अक्टूबर को महर्षि वाल्मीकि जयंती और कुमार पूर्णिमा के लिए कर्नाटक (बेंगलुरु), ओडिशा (भुवनेश्वर), चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश (शिमला) में बैंक अवकाश रहेगा।
इसके बाद, 10 अक्टूबर को करवा चौथ के लिए हिमाचल प्रदेश (शिमला) में बैंक बंद होंगे। यह व्रत सुहागिनों द्वारा अपने पतियों की लंबी आयु के लिए रखा जाता है।
11 अक्टूबर को महीने का दूसरा शनिवार होने के कारण पूरे भारत में सभी बैंक बंद रहेंगे, जैसा कि आरबीआई के नियमों के तहत हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को साप्ताहिक अवकाश होता है। वहीं 12 अक्टूबर को रविवार होने से देशभर में बैंकों की छुट्टी रहेगी।
बैंक अवकाश के दौरान भौतिक शाखाएं बंद रहेंगी, लेकिन डिजिटल सेवाएं जैसे नेट बैंकिंग, मोबाइल ऐप, यूपीआई और एटीएम सुचारू रूप से काम करेंगे। हालांकि, एनईएफटी/आरटीजीएस ट्रांजेक्शन अवकाश के दिनों में प्रोसेस नहीं होंगे, लेकिन अगले कार्यदिवस पर समायोजित हो जाएंगे।
