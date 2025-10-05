Bank Holiday: अगले हफ्ते अलग-अलग जगहों पर 5 दिन बंद रहेंगे बैंक, जानें कब-कब रहेगा अवकाश

Bank Holiday: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा जारी 2025 के बैंक अवकाश कैलेंडर के अनुसार, अक्टूबर महीना त्योहारों से भरा पड़ा है, जिसमें कई राज्य-विशेष छुट्टियां शामिल हैं। 6 से 12 अक्टूबर के दौरान विभिन्न स्थानों पर 5 दिन बैंकों की छुट्टी रहेगी। ये अवकाश मुख्य रूप से क्षेत्रीय त्योहारों, राष्ट्रीय छुट्टियों और साप्ताहिक बंदी पर आधारित हैं। आइए जानते हैं किन-किन जगहों पर कब-कब बैंकों का अवकाश रहेगा…