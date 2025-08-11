Bank Holiday: कल निपटा लें अपना काम…बुधवार को बैंकों की रहेगी छुट्टी, जानें RBI ने क्यों दी 13 अगस्त की छुट्टी

Bank Holiday: रक्षाबंधन और रविवार के बाद इस हफ्ते यदि आप बैंक से जुड़ा हुआ कोई काम करना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए जरूरी है। इस हफ्ते 12 से 17 अगस्त के बीच चार दिन बैंकों की छुट्टी रहेगी। 13, 15, 16 और 17 अगस्त को बैंकों का अवकाश रहेगा। इसलिए आप बैंक से जुड़े हुए काम को 12 अगस्त यानि कल को पूरा कर लें।