राष्ट्रीय

Bank Holiday: कल निपटा लें अपना काम…बुधवार को बैंकों की रहेगी छुट्टी, जानें RBI ने क्यों दी 13 अगस्त की छुट्टी

Bank Holiday: RBI के नियम के अनुसार हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को बैंकों का अवकाश रहता है। 

भारत

Ashib Khan

Aug 11, 2025

13 अगस्त को बैंकों का रहेगा अवकाश
13 अगस्त को बैंकों का रहेगा अवकाश

Bank Holiday: रक्षाबंधन और रविवार के बाद इस हफ्ते यदि आप बैंक से जुड़ा हुआ कोई काम करना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए जरूरी है। इस हफ्ते 12 से 17 अगस्त के बीच चार दिन बैंकों की छुट्टी रहेगी। 13, 15, 16 और 17 अगस्त को बैंकों का अवकाश रहेगा। इसलिए आप बैंक से जुड़े हुए काम को 12 अगस्त यानि कल को पूरा कर लें।

RBI जारी करता है बैंकों की छुट्टी की लिस्ट

बता दें कि बैंक अवकाशों की सूची भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा हर साल जारी की जाती है, जिसमें राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और साप्ताहिक अवकाश शामिल होते हैं। RBI के नियम के अनुसार हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को बैंकों का अवकाश रहता है। 

13 अगस्त को बैंक की रहेगी छुट्टी

13 अगस्त को मणिपुर के इंफाल में बैंकों की छुट्टी रहेगी। दरअसल, 13 अगस्त को मणिपुर के इंफाल में देशभक्त दिवस यानि Patriot Day मनाया जाएगा। इसलिए इंफाल में सभी बैंकों की छुट्टी रहेगी। हालांकि, यह छुट्टी पूरे भारत में लागू नहीं होगी, और अन्य राज्यों में बैंक सामान्य रूप से कार्य करेंगे। 

15, 16 और 17 अगस्त को भी रहेगा अवकाश

बता दें कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पूरे देश में सभी बैंकों की छुट्टी रहेगी। इसके अलावा 16 अगस्त को जनमाष्टमी के अवसर पर अहमदाबाद, आइजोल, भोपाल, रांची, चंडीगढ़, चेन्नई, देहरादून, गंगटोक, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, लखनऊ, पटना, रायपुर, शिलांग, जम्मू, श्रीनगर और विजयवाड़ा में बैंकों का अवकाश रहेगा। 17 अगस्त को रविवार होने के चलते देशभर में बैंक बंद रहेंगे। 

बैंकों की छुट्टी रहने पर क्या करें

बैंकों की छुट्टी होने पर आप निम्नलिखित काम कर सकते हैं, क्योंकि कई बैंकिंग सेवाएँ अब ऑनलाइन उपलब्ध हैं:

1- नेट बैंकिंग- बैंकों की छुट्टी के दिन आप नेट बैंकिंग का इस्तेमाल कर सकते है। इसमें मनी ट्रांसफर ,बिलों का भुगतान और बैलेंस चेक की सुविधा उपलब्ध होती है।

2- UPI का इस्तेमाल- रुपये ट्रांसफर करने के लिए यूपीआई का उपयोग कर सकते हैं।

3- MOBILE BANKING: बैंकों का अवकाश होने पर मोबाइल बैंकिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।

Published on:

11 Aug 2025 08:49 pm

Bank Holiday: कल निपटा लें अपना काम…बुधवार को बैंकों की रहेगी छुट्टी, जानें RBI ने क्यों दी 13 अगस्त की छुट्टी

Ashib Khan

Aug 11, 2025

