List of Bank Holidays in April 2024: आरबीआई (RBI) कैलेंडर के मुताबिक, बैंक हॉलिडे लिस्ट (Bank Holiday List) में अलग-अलग राज्यों में होने वाले त्‍योहारों (April Bank Holidays Full List) के अलावा शनिवार (Saturday) और रविवार (Sunday) को होने वाली बैंकों की साप्ताहिक छुट्टियां (Weekly Holiday) भी शामिल हैं।

Bank Holidays In April 2024: 1 अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष शुरू हो जा रहा है। इस वित्तीय वर्ष के प्रथम सप्ताह में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अप्रैल की बैंकों में होने वाले छुट्टियों की सूची (Bank Holidays 2024) जारी कर दी है। इस सूची के मुताबिक अप्रैल में 14 दिन बैंक बंद रहेंगे। इसमें अलग-अलग राज्यों में होने वाले कई त्‍योहारों की छुट्टियों के अलावा शनिवार और रविवार को होनेवाली बैंकों की साप्ताहिक छुट्टियां भी शामिल हैं। हालांकि बैंको की छुट्टियों (Banks Closed in April) में आम आदमी को परेशानी नहीं आएगी। ऑनलाइन, यूपीआई, मोबाइल बैंकिंग और एटीएम सर्विस से राहत मिलेगी। चलिए आपको बताते हैं कि कब-कब बैंकों की छुट्टियां (List of Bank Holidays in April 2024) रहने वाली हैं...