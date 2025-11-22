Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Bank Holidays in December 2025: दिसंबर में इतने दिन बैंक रहेंगे बंद, फटाफट निपटा लें जरूरी काम

Bank Holidays in December 2025: छुट्टी के दिन भले ही बैंक खुले नहीं, लेकिन सामान्य तौर पर डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज चालू रहेंगी।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Ashib Khan

Nov 22, 2025

Bank Holiday in December 2025

दिसंबर में कितने दिन बंद रहेंगे बैंक

Bank Holidays in December 2025: दिसंबर का महीना न सिर्फ साल का अंतिम महीना होता है, बल्कि यह छुट्टियों के उत्साह और वित्तीय कार्यों को निपटाने की एक महत्वपूर्ण अवधि भी लेकर आता है। इस महीने में क्रिसमस का त्योहार भी आता है। इसके अलावा, कई महत्वपूर्ण क्षेत्रीय पर्व भी पड़ते हैं, जिसके कारण बैंकों की छुट्टी रहती है।

यदि आप दिसंबर महीने में बैंक से संबंधित कोई जरूरी काम करना चाहते हैं, तो छुट्टियों की पूरी जानकारी जरूरी होनी चाहिए।

दिसंबर में कब-कब रहेगी छुट्टी

तारीखदिनछुट्टीजगह
1 दिसंबरसोमवारराज्य उद्घाटन दिवसनागालैंड
3 दिसंबरबुधवारसेंट फ्रांसिस जेवियर का पर्वगोवा
5 दिसंबरशुक्रवारशेख मुहम्मद अब्दुल्ला जयंतीजम्मू और कश्मीर
12 दिसंबरशुक्रवारपा टोगन और संगमामेघायल
13 दिसंबरशनिवारदूसरा शनिवारपूरे देश में
18 दिसंबरगुरुवारगुरु घासीदास जयंतीछत्तीसगढ़
19 दिसंबरशुक्रवारगोवा मुक्ति दिवसगोवा
24 दिसंबरबुधवारक्रिसमसमेघायल, मिजोरम
25 दिसंबरगुरुवारक्रिसमसपूरे देश में
26 दिसंबर शुक्रवारशहीद उधम सिंह जयंतीहरियाणा
27 दिसंबरशनिवारगुरु गोबिंद सिंह जयंतीचंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा
30 दिसंबर मंगलवारयू कियांग नांगबाह की पुण्यतिथिमेघालय
31 दिसंबरबुधवारनववर्ष की पूर्वसंध्यापूरे देश में

ये सुविधाएं रहेंगी चालू

छुट्टी के दिन भले ही बैंक खुले नहीं, लेकिन सामान्य तौर पर डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज चालू रहेंगी। RTGS, NEFT,मोबाइल ऐप और इंटरनेट बैंकिंग जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए ग्राहक बिना किसी परेशानी के फाइनेंशियल सर्विसेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। 

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

22 Nov 2025 03:11 pm

Hindi News / National News / Bank Holidays in December 2025: दिसंबर में इतने दिन बैंक रहेंगे बंद, फटाफट निपटा लें जरूरी काम

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

CM रहते हुए पहली बार नीतीश ने छोड़ा गृह मंत्रालय, क्या चिराग के कहने पर हुआ ऐसा? अब BJP के सामने बड़ी चुनौती

BIhar Politics: नीतीश कुमार के साथ NDA के चुने गए विधायक
राष्ट्रीय

Bihar New Cabinet: सम्राट चौधरी बने बिहार के नए गृह मंत्री, जानिए ‘होम मिनिस्टर’ पर कितने मुकदमे दर्ज?

Samrat Chaudhary
पटना

Bihar Cabinet: गृह विभाग की चाबी अब सम्राट चौधरी के हाथ, जानिए बिहार के गृह मंत्री के पास क्या-क्या अधिकार

bihar cabinet- samrat chaudhary
पटना

‘सवाल जहर का नहीं… तकलीफ उन्हें कि मैं फिर से जी गया’, उपेंद्र कुशवाहा ने शायराना अंदाज में आलोचकों को दिया जवाब

Upendra Kushwaha
पटना

मंत्रियों के पोर्टफोलियो बंटवारे में BJP ने मारी बाजी, गृह समेत ये विभाग आए खाते में, जानें किसे क्या मिला

BIhar Politics: नीतीश कुमार के साथ NDA के चुने गए विधायक
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.