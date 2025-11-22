Bank Holidays in December 2025: दिसंबर में इतने दिन बैंक रहेंगे बंद, फटाफट निपटा लें जरूरी काम

Bank Holidays in December 2025: दिसंबर का महीना न सिर्फ साल का अंतिम महीना होता है, बल्कि यह छुट्टियों के उत्साह और वित्तीय कार्यों को निपटाने की एक महत्वपूर्ण अवधि भी लेकर आता है। इस महीने में क्रिसमस का त्योहार भी आता है। इसके अलावा, कई महत्वपूर्ण क्षेत्रीय पर्व भी पड़ते हैं, जिसके कारण बैंकों की छुट्टी रहती है।