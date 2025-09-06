तिहाड़ जेल में बारामूला से सांसद इंजीनियर रशीद पर किन्नरों ने किया हमला

साल 2008 में रशीद ने मुख्यधारा की राजनीति में कदम रखा और लंगेट सीट से विधायक बने। 2014 में भी उन्होंने यह सीट जीती। उन्होंने अवामी इत्तेहाद पार्टी की स्थापना की, जो अभी तक चुनाव आयोग से मान्यता प्राप्त नहीं है। 2019 में रशीद को आतंकी फंडिंग के आरोप में यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया और तब से वे तिहाड़ जेल में हैं। इंजीनियर रशीद ने 2024 के लोकसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में बारामूला सीट से जीत हासिल की थी, जहां उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला को दो लाख से अधिक वोटों से हराया।