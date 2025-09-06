Patrika LogoSwitch to English

तिहाड़ जेल में बारामूला से सांसद इंजीनियर रशीद पर किन्नरों ने किया हमला

इंजीनियर रशीद पर तिहाड़ जेल में हमला हुआ है। किन्नरों ने रशीद पर हमला किया है। इस हमले में रशीद को हल्की चोटें आई हैं। रशीद UAPA के तहत टेरर फंडिंग के मामले में जेल में बंद हैं।

नई दिल्ली

Pushpankar Piyush

Sep 06, 2025

attack on engineer rashid
इंजीनियर रशीद पर हमला (फोटो-IANS)

बारामूला से सांसद इंजीनियर रशीद (Baramulla MP Engineer Rashid) पर दिल्ली की तिहाड़ जेल (Tihar Jail) में हमला हुआ है। इंजीनियर रशीद (transgenders) ने कहा कि जेल में किन्नरों के एक गुट ने उन पर जानलेवा हमला किया है। इस हमले में इंजीनियर रशीद को हल्की चोटें आई हैं। अभी तक तिहाड़ जेल प्रशासन की ओर से इस पर कोई बयान नहीं आया है। इंजीनियर रशीद UAPA के तहत तिहाड़ जेल में बंद हैं। उन पर अलगाववादियों का समर्थन करने और टेरर फंडिंग के आरोप हैं।

इंजीनियर रशीद की पार्टी आवामी इत्तेहाद पार्टी ने सांसद पर हमले को लेकर चिंता जाहिर की है। रशीद के वकील जावेद हूब्बी ने कहा कि तिहाड़ जेल प्रशासन ने कश्मीरी कैदियों को प्रताड़ित करने के लिए नए तरीके अपनाए हैं। जानबूझकर किन्नरों को उनके साथ बंद कर दिया गया है। उन्हें हमले के लिए उकसाया जाता है।

हमले में बाल बाल बच गए इंजीनियर रशीद

हूब्बी ने कहा कि रशीद, पुरुष किन्नरों के हमले में बाल-बाल बच गए हैं। उन्होंने दावा किया कि रशीद को किन्नरों के एक समूह ने धक्का दिया और एक गेट उनके ऊपर फेंका। अगर यह सीधा लगता तो जानलेवा हो सकता था। इंजीनियर रशीद का आरोप है कि उनसे पहले कश्मीरी कैदियों अयूब पठान, बिलाल मीर और अमीर गोजरी पर भी किन्नर हमला कर चुके हैं। रशीद का कहना है कि ये किन्नर एचआईवी पॉजिटिव घोषित हैं और जानबूझकर उन्हें कश्मीरी कैदियों के साथ रखा गया है।

साल 2008 में रशीद ने मुख्यधारा की राजनीति में कदम रखा और लंगेट सीट से विधायक बने। 2014 में भी उन्होंने यह सीट जीती। उन्होंने अवामी इत्तेहाद पार्टी की स्थापना की, जो अभी तक चुनाव आयोग से मान्यता प्राप्त नहीं है। 2019 में रशीद को आतंकी फंडिंग के आरोप में यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया और तब से वे तिहाड़ जेल में हैं। इंजीनियर रशीद ने 2024 के लोकसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में बारामूला सीट से जीत हासिल की थी, जहां उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला को दो लाख से अधिक वोटों से हराया।

06 Sept 2025 10:48 pm

पत्रिका कनेक्ट