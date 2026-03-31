बंगाल चुनाव के लिए BJP ने जारी की चौथी लिस्ट

नवीन सूची में दो खास नाम भी शामिल हैं जिनमें सोमा ठाकुर शामिल है। जो कि केंद्रीय राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर की पत्नी हैं, को उत्तर 24 परगना जिले के बागड़ा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं हाल ही में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए नेता संतोष पाठक को कोलकाता के चौरंगी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है।