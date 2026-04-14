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बंगाल चुनाव में प्रधानमंत्री पर राहुल गांधी का तीखा हमला, PM मोदी को बताया देशद्रोही

Bengal Election: पश्चिम बंगाल के मालदा में रैली के दौरान राहुल गांधी ने केंद्र सरकार, नरेंद्र मोदी और उद्योग नीति को लेकर तीखे आरोप लगाए और कई आर्थिक मुद्दों पर सवाल उठाए।

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कोलकाता

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Devika Chatraj

Apr 14, 2026

राहुल गांधी (ANI)

Bengal Assembly Election 2026: पश्चिम बंगाल के मालदा में एक चुनावी रैली के दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) पर तीखा हमला बोला। अपने संबोधन में उन्होंने कई राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों को उठाते हुए केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े किए।

ट्रेड डील को लेकर गंभीर चेतावनी

राहुल गांधी ने कहा कि अमेरिका के साथ हुई व्यापारिक समझौते (ट्रेड डील) का असर भारत के छोटे और मध्यम उद्योगों (MSME सेक्टर) पर पड़ेगा। उनके अनुसार, इससे देश में रोजगार संकट और आर्थिक असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

SIR और वोटर लिस्ट से नाम हटाने का आरोप

उन्होंने SIR (Special Intensive Revision) प्रक्रिया का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि बड़ी संख्या में लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं, जो उनके अनुसार असंवैधानिक है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि यदि भविष्य में कांग्रेस की सरकार बनती है, तो ऐसे सभी पात्र नागरिकों के नाम दोबारा सूची में जोड़े जाएंगे।

नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान का संदेश

राहुल गांधी ने अपने भारत जोड़ो यात्रा के अनुभव को याद करते हुए कहा कि उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक लगभग 4000 किलोमीटर की यात्रा की थी। उनका उद्देश्य देश में नफरत के माहौल के बीच प्रेम और एकता का संदेश देना था। उन्होंने कहा कि नफरत समाज और देश दोनों को कमजोर करती है, ठीक उसी तरह जैसे यह किसी परिवार को तोड़ देती है।

पीएम मोदी पर राजनीतिक हमले

अपने भाषण में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर तीखे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा कि वह कई बार लोगों से नजरें नहीं मिला पाते। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सरकार की नीतियां और निर्णय एक विशेष उद्योगपति के पक्ष में जाते हैं।

अडानी और सरकार पर आरोप

राहुल गांधी ने उद्योगपति गौतम अडानी (Gautam Adani) का नाम लेते हुए आरोप लगाया कि केंद्र सरकार के अधिकांश बड़े ठेके और परियोजनाएं उन्हीं की कंपनियों को दी जा रही हैं। उन्होंने दावा किया कि इस कारण आर्थिक शक्ति का केंद्रीकरण हो रहा है। उन्होंने व्यंग्यात्मक अंदाज में कहा कि मीडिया और कई बड़े कारोबारों पर भी एक ही समूह का प्रभाव बढ़ता जा रहा है।

अंतरराष्ट्रीय संदर्भ और ट्रंप का जिक्र

राहुल गांधी ने अमेरिकी राजनीति का हवाला देते हुए डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) का नाम भी लिया और दावा किया कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की कुछ नीतियों को लेकर चर्चाएं हो रही हैं।

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संबंधित विषय:

राहुल गांधी

West Bengal Elections 2026

Published on:

14 Apr 2026 03:27 pm

Hindi News / National News / बंगाल चुनाव में प्रधानमंत्री पर राहुल गांधी का तीखा हमला, PM मोदी को बताया देशद्रोही

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