बंगाल चुनाव में प्रधानमंत्री पर राहुल गांधी का तीखा हमला, PM मोदी को बताया देशद्रोही

राहुल गांधी ने अपने भारत जोड़ो यात्रा के अनुभव को याद करते हुए कहा कि उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक लगभग 4000 किलोमीटर की यात्रा की थी। उनका उद्देश्य देश में नफरत के माहौल के बीच प्रेम और एकता का संदेश देना था। उन्होंने कहा कि नफरत समाज और देश दोनों को कमजोर करती है, ठीक उसी तरह जैसे यह किसी परिवार को तोड़ देती है।