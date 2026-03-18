“रेप के आरोपियों को कोर्ट नहीं भेजा जाएगा”- सुवेंदु अधिकारी, योगी आदित्यनाथ और हिमंत बिस्वा सरमा के रास्ते पर चलने की भी बात कही

Bengal Election: पश्चिम बंगाल में जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सियासी बयानबाजी तेज होती जा रही है। राज्य की राजनीति में एक बार फिर तीखी बयानबाजी के कारण विवाद खड़ा हो गया है। भाजपा नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष Suvendu Adhikari के एक बयान ने राजनीतिक माहौल गर्म कर दिया है। उन्होंने कथित तौर पर कहा कि अगर राज्य में भाजपा की सरकार बनती है तो रेप के आरोपियों को कोर्ट नहीं भेजा जाएगा, बल्कि सख्त और तत्काल कार्रवाई की जाएगी।