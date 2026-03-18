West Bengal Elections: ‘बेटी खो दी, अब खोने को कुछ नहीं…’ तमन्ना की मां!

Assembly Bypolls: पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में होने वाले विधानसभा उपचुनाव (Assembly Bypolls) में एक नया और बेहद भावुक चेहरा सामने आया है। कालीगंज विधानसभा सीट से सीपीआई-एम (CPIM candidate) ने 38 साल की सबीना यासमीन को अपना उम्मीदवार (Election ticket) बनाया है। सबीना वही अभागी मां हैं, जिन्होंने बीते साल सत्ताधारी पार्टी की विजय रैली के दौरान हुए एक देसी बम धमाके (Bomb blast) में अपनी 9 साल की मासूम बेटी तमन्ना को खो दिया था। राजनीति के दांव-पेंच (Bengal Politics) से दूर रहने वाली सबीना अब अपनी बेटी के इंसाफ की गुहार लेकर चुनावी मैदान (Election campaign) में उतर चुकी हैं। उनका कहना है कि उनकी बेटी तो राजनीति (Political rivalry) का मतलब भी नहीं जानती थी। अब एक मां के तौर पर उनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा है और वह अपनी आखिरी सांस तक न्याय के लिए (Justice for daughter) लड़ेंगी ।