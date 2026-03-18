Pre-Monsoon: मौसम ने ली करवट, कई राज्यों में 4 दिनों में भारी बारिश और ओलावृष्टि का IMD Alert

उत्तर-पश्चिमी भारतीय राज्यों में 18 से 20 मार्च के दौरान मौसम काफी सक्रिय रहेगा। जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और उत्तराखंड में 20 मार्च को भारी वर्षा और बर्फबारी की प्रबल संभावना है, जबकि हिमाचल प्रदेश में 19 और 20 मार्च को ऐसी ही स्थिति बनी रह सकती है। मैदानी इलाकों की बात करें तो 19 और 20 मार्च को पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और बिजली कड़कने के आसार हैं। इस दौरान हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में कुछ स्थानों पर ओले गिरने की भी आशंका जताई गई है। उत्तराखंड में 19-20 मार्च और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 20 मार्च को हवा के झोंके 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच सकते हैं।