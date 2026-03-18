Eid Holiday: शुक्रवार या शनिवार! जानें ईद की कब होगी छुट्टी

चांद दिखने पर ईद की छुट्टी होगी। (फोटो: एक्स)
Moon Sighting: रमज़ान का पवित्र महीना (Ramadan 2026) अब अपनी विदाई की ओर है और हर किसी को मीठी ईद (Eid al-Fitr) का बेसब्री से इंतजार है। इस्लाम में ईद का यह सबसे बड़ा त्योहार (Eid Celebration) पूरी तरह से चांद के नजर आने (Moon Sighting) पर ही निर्भर करता है। यही कारण है कि नौकरीपेशा लोगों, स्कूलों और आम जनता में ईद की छुट्टी की सटीक तारीख (Eid Holiday Date) को लेकर अक्सर थोड़ा असमंजस बना रहता है। इस बार देश भर में बैंक अवकाश (Bank Holidays) और सरकारी छुट्टियों (Public Holidays) का ऐलान 20 या 21 मार्च के लिए प्रस्तावित है। देश की प्रमुख चांद कमेटियां (Moon Committees) 19 मार्च की शाम को चांद देखने के बाद आधिकारिक घोषणा करेंगी। आइए जानते हैं कि केंद्र, राज्य और बैंकों में अवकाश की क्या स्थिति है।
इस्लामिक (हिजरी) कैलेंडर के अनुसार, ईद-उल-फित्र 'शव्वाल' महीने की पहली तारीख को मनाई जाती है। जामा मस्जिद (दिल्ली) जैसी प्रमुख कमेटियों के अनुसार, इस साल 19 मार्च 2026 की शाम को चांद देखा जाएगा। अगर 19 मार्च को मगरिब की नमाज के बाद चांद नजर आ जाता है, तो ईद 20 मार्च (शुक्रवार) को मनाई जाएगी। अगर चांद नहीं दिखा, तो 30 रोजे पूरे किए जाएंगे और ईद 21 मार्च (शनिवार) को होगी।
केंद्र सरकार के हॉलिडे कैलेंडर के मुताबिक, ईद-उल-फित्र एक राजपत्रित अवकाश है। फिलहाल, सरकारी कैलेंडर में 21 मार्च को छुट्टी निर्धारित है। हालांकि, अगर चांद 19 मार्च को दिखता है, तो सरकार छुट्टी को 20 मार्च के लिए शिफ्ट कर सकती है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र और तेलंगाना जैसे राज्यों में भी यही नियम लागू होगा। वहीं, केरल जैसे कुछ राज्यों में स्थानीय मान्यताओं के आधार पर छुट्टी एक दिन पहले हो सकती है।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के हॉलिडे कैलेंडर के अनुसार, बैंकों में भी ईद की छुट्टी चांद दिखने पर निर्भर करती है। 21 मार्च 2026 को देश के ज्यादातर हिस्सों में बैंकों के बंद रहने की संभावना है। कुछ राज्यों में यह 20 मार्च को भी हो सकती है। हालांकि, बैंकों के बंद रहने के दौरान भी आपकी ऑनलाइन बैंकिंग, यूपीआई (UPI) और एटीएम सेवाएं बिना किसी रुकावट के चलती रहेंगी।
लोगों में ईद की खरीदारी को लेकर भारी उत्साह है। बाजार गुलजार हो गए हैं और सोशल मीडिया पर लोग एक-दूसरे से चांद रात और छुट्टियों की प्लानिंग को लेकर चर्चा कर रहे हैं। कर्मचारियों को उम्मीद है कि 20 मार्च को शुक्रवार होने के कारण उन्हें 'लॉन्ग वीकेंड' का फायदा मिल सकता है। इधर 19 मार्च की शाम को चांद कमेटियों की होने वाली बैठक पर सभी की नजरें रहेंगी। जैसे ही दिल्ली और लखनऊ के प्रमुख उलेमा चांद दिखने की तस्दीक करेंगे, राज्य सरकारें और बैंक भी अपने अवकाश की अंतिम अधिसूचना जारी कर देंगे।
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