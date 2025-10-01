RBI Repo Rate: रिजर्व बैंक ने किया लोन लेने वालों को निराश, रेपो रेट पर लिया यह फैसला

रेपो रेट वह ब्याज दर होती है, जिस पर आरबीआई कमर्शियल बैंकों को कर्ज देता है। जब आरबीआई रेपो रेट घटाता है, तो बैंकों के लिए कर्ज सस्ता हो जाता है। इसका फायदा बैंक ग्राहकों तक पहुंचाते हैं। वे होम लोन, पर्सनल लोन और ऑटो लोन समेत सभी तरह के कर्ज सस्ते कर देते हैं। जब लोगों को सस्ता कर्ज मिलता है, तो वे अधिक लोन लेते हैं। इससे बाजार में लिक्विडिटी आती है और जीडीपी ग्रोथ को सपोर्ट मिलता है। दूसरी तरफ जब आरबीआई रेपो रेट बढ़ाता है, तो बैंक भी लोगों के लिए कर्ज महंगे कर देते हैं। इससे बाजार में लिक्विडिटी कम होती है और महंगाई को कंट्रोल करने में मदद मिलती है।