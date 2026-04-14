‘बंगाल को TMC के लोग लूट रहे हैं’, बंगाल चुनाव के दौरान BJP नेता दिलीप घोष ने सीएम ममता पर लगाया बड़ा आरोप

Bengal elections 2026: भारतीय जनता पार्टी के नेता व खड़गपुर से उम्मीदवार दिलीप घोष ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया है। दिलीप घोष ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार होता है और सरकारी धन को भी लूट लिया जाता है। लूट अगर बंद होती है तो हर परिवार में खुशहाली आएगी। उन्होंने कहा कि हमने चुनावी संकल्प पत्र में इसको लेकर वादा किया है और सरकार बनने पर हम उसे पूरा करेंगे।