सुलझ गई ATM वैन से चोरी की गुत्थी, कंपनी के पुराने कर्मचारी ने पुलिस के साथ मिलकर चुराए 7 करोड़

कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में ATM वैन से करोड़ों रुपये चुराने वाले आरोपी आखिरकार पकड़े गए है। पुलिस ने घटना के कुछ ही दिनों में इसकी गुत्थी सुलझा दी और इसमें शामिल एक कांस्टेबल समेत तीन लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। पुलिस जांच में सामने आया कि, कंपनी के एक पूर्व कर्मचारी ने वैन के इंचार्ज और गोविंदपुरा पुलिस स्टेशन में तैनात कांस्टेबल के साथ मिलकर इस डकैती की साजिश रची थी। पुलिस कमिश्नर सीमंत कुमार सिंह ने बताया कि, 7.11 करोड़ की डकैती के मामले में इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके पास से 5.76 करोड़ रुपये नकद भी बरामद किए गए हैं।