Crime News: सुसाइड करने से पहले अपने दो बच्चों को बेरहमी से मार डाला, पति तो फंदे पर लटक गया, मगर पत्नी…

बेंगलुरु से एक चौंका देने वाली खबर सामने आई है। होसकोटे तालुका के गोनाकनहल्ली गांव में एक व्यक्ति और उसके दो बच्चे घर में मृत पाए गए। वहीं, पत्नी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। अब उससे पूछताछ जारी है।
बताया जा रहा है कि दंपती अपने बच्चों को मारकर खुदकुशी करना चाहते थे। पति तो फंदे पर चढ़ गया, लेकिन पत्नी बच गई। पुलिस ने बताया कि मृतक पति की पहचान 32 वर्षीय शिवू के रूप में हुई है। जिसकी शादी मंजुला से हुई थी।
पति-पत्नी के बीच अक्सर किसी बात को लेकर विवाद होता रहता था। पुलिस के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि कई साल पहले एक दुर्घटना हुई थी, जिसके बाद से शिवू का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था। तब से वह ज्यादातर घर पर ही रहने लगा था।
शिवू को अक्सर अपनी पत्नी पर अफेयर को लेकर शक होता था। आर्थिक तंगी भी दंपती के बीच कलह की बड़ी वजह थी। पैसों की कमी ने एक दिन दंपती को आत्महत्या के लिए सोचने पर मजबूर कर दिया।
यहां तक कि पिछले कई दिनों से दोनों सुसाइड करने का मन बना रहे थे, लेकिन अपने बच्चों को पीछे छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। फिर दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया।
उन्होंने खुदकुशी करने से पहले बच्चों को मारने का फैसला किया। फिर, दंपती ने शनिवार को अपने छोटे-छोटे बच्चों को मौत के घाट उतारने के इरादे से शराब पी।
इसके बाद उन्होंने अपनी 11 साल की बेटी चंद्रकला का गला घोंट दिया। वह जिंदा ना बच जाए, इसके लिए उसका सिर भी पानी में डुबो दिया। फिर उन्होंने अपने 7 साल के बेटे उदय सूर्या को भी बेरहमी से मार डाला।
बच्चों को मारने के बाद मंजुला ने फांसी लगाने की कोशिश की, लेकिन शिवू के कहने पर रुक गई। दरअसल, शिवू बीमार था, उसने अपनी पत्नी को पास के दुकान से खाना लाने को कहा। जब मंजुला वापस लौटी, तब तक शिवू फंदे पर लटककर अपनी जान दे चुका था।
इसके बाद, मंजुला आत्महत्या करने से पहले अपने पिता को सबकुछ बताना चाहती थी, लेकिन घर पर उसके पति का फोन बंद हो गया था। इसलिए वह पड़ोसी के घर कॉल करने चली गई।
जब पूरा घटनाक्रम उसने बताया तो सभी हैरान हो गए। फिर पुलिस को तुरंत सूचना दी गई। जिन्होंने मंजुला को हिरासत में ले लिया।