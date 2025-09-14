Crime News: सुसाइड करने से पहले अपने दो बच्चों को बेरहमी से मार डाला, पति तो फंदे पर लटक गया, मगर पत्नी…

बच्चों को मारने के बाद मंजुला ने फांसी लगाने की कोशिश की, लेकिन शिवू के कहने पर रुक गई। दरअसल, शिवू बीमार था, उसने अपनी पत्नी को पास के दुकान से खाना लाने को कहा। जब मंजुला वापस लौटी, तब तक शिवू फंदे पर लटककर अपनी जान दे चुका था।