बेंगलुरु में अपने घर पर मृत मिला हेड कांस्टेबल, पुलिस कर रही सुसाइड के पहलू से जांच

बेंगलुरु में हेड कांस्टेबल ने की आत्महत्या (प्रतीकात्मक तस्वीर)
कर्नाटक के बेंगलुरु में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां सिटी आर्म्ड रिजर्व (CAR) मुख्यालय का एक हेड कांस्टेबल बुधवार को अपने किराए के घर में मृत पाया गया है। मृतक की पहचान 34 वर्षीय शरणप्पा के रूप में की गई है और वह पश्चिमी बेंगलुरु के ब्याटरायनपुरा पुलिस स्टेशन के इलाके में रहता था। शुरुआती जांच के अनुसार, यह मामला आत्महत्या का माना जा रहा है। हालांकि घटना स्थल से पुलिस को कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरु कर दी है।
डीसीपी (वेस्ट) एस. गिरीश ने कहा, शरणप्पा के घर से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है, जिसकी वजह से आत्महत्या के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। ऑफिसर ने आगे कहा, हम सभी संभावित पहलुओं से मामले की जांच कर रहे हैं, जिससे यह पता चल सके कि शरणप्पा की मौत किन परिस्थितियों में हुई है। शरणप्पा की पत्नी, शैलाश्री मगदी रोड ट्रैफिक पुलिस स्टेशन में कांस्टेबल के पद पर काम करती हैं और उनके दो बच्चे भी है। परिवार से भी मामले में पूछताछ की जा रही है, लेकिन अभी तक मौत की असली वजह का पता नहीं चल पाया है।
मृतक शरणप्पा के शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने पर संभव है कि शरणप्पा की मौत से जुड़े कुछ नए राज सामने आए। हालांकि पुलिस के अनुसार यह मामला हत्या का प्रतीत नहीं होता है। शुरुआत में सिर्फ आत्महत्या के पहलू से इसकी जांच की जा रही है और इसके कारणों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। यह मामला ऐसे समय में सामने आया है जब एक दिन पहले ही हरियाणा में एक सीनियर IPS अफसर के खुद को गोली मार कर आत्महत्या करने की खबर सामने आई थी। हरियाणा में एडीजीपी के पद पर कार्यरत वाई पूरन कुमार सिंह ने मंगलवार को सेक्टर 11 स्थित अपने घर में अपनी सर्विस रिवॉल्वर से सिर पर गोली मार कर अपनी जान दे दी थी। सुसाइड नोट में पूरन ने कुछ अधिकारियों पर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था।
