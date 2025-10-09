बेंगलुरु में अपने घर पर मृत मिला हेड कांस्टेबल, पुलिस कर रही सुसाइड के पहलू से जांच

मृतक शरणप्पा के शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने पर संभव है कि शरणप्पा की मौत से जुड़े कुछ नए राज सामने आए। हालांकि पुलिस के अनुसार यह मामला हत्या का प्रतीत नहीं होता है। शुरुआत में सिर्फ आत्महत्या के पहलू से इसकी जांच की जा रही है और इसके कारणों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। यह मामला ऐसे समय में सामने आया है जब एक दिन पहले ही हरियाणा में एक सीनियर IPS अफसर के खुद को गोली मार कर आत्महत्या करने की खबर सामने आई थी। हरियाणा में एडीजीपी के पद पर कार्यरत वाई पूरन कुमार सिंह ने मंगलवार को सेक्टर 11 स्थित अपने घर में अपनी सर्विस रिवॉल्वर से सिर पर गोली मार कर अपनी जान दे दी थी। सुसाइड नोट में पूरन ने कुछ अधिकारियों पर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था।