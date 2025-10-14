Bengaluru Metro Viral Video:बेंगलुरु मेट्रो में गेट जंपिंग, हंसी और बहस छिड़ी, यूजर्स की चुटकी – पटना को क्यों हो रहा नुकसान ?

बेंगलुरु मेट्रो का पुराना वीडियो एक बार फिर से वायरल हो गया। (फोटो: स्क्रीनग्रैब)
Bengaluru Metro Viral Video: बेंगलुरु की मेट्रो का एक मजेदार लेकिन शर्मनाक वीडियो (Bengaluru Metro Viral Video) सोशल मीडिया पर छा गया है। इसमें कुछ यात्री AFC गेट फांद (Metro Gate Jumping)कर बिना टिकट चेक किए प्लेटफॉर्म पर घुसते हुए नजर आ रहे हैं। यह वीडियो न सिर्फ हंसी का ठिकाना बन गया है, बल्कि लोगों ने इसे देख कर पटना मेट्रो पर चुटकी भी ली। दरअसल, पटना मेट्रो के फर्जी वीडियो (Patna Metro Troll)पहले ही वायरल हो चुके थे, और अब यह असली वीडियो पटना की छवि को और नुकसान पहुंचा रहा है। बेंगलुरु मेट्रो स्टेशन पर CCTV कैमरे में एक हैरान करने वाली घटना कैद कर ली गई। वीडियो में दिख रहा है कि कुछ युवा टिकट या स्मार्ट कार्ड स्कैन करने के बजाय सीधे गेट पर चढ़ जाते हैं और अंदर घुस जाते हैं। पीछे खड़े दूसरे यात्री इस दृश्य को देख कर हैरान रह जाते हैं। यह वीडियो कुछ ही घंटों में X (पूर्व ट्विटर) पर लाखों बार देखा गया। कैप्शन में लिखा था – "100% साक्षरता वाले बेंगलुरु में देहाती अंदाज!" यह वीडियो मेट्रो की भीड़भाड़ वाली स्थिति दर्शाता है, लेकिन नियम तोड़ने की यह हरकत चर्चा का विषय बन गई।
पटना में हाल ही में मेट्रो सेवा शुरू हुई है, लेकिन उद्घाटन के बाद से कई फर्जी और AI जनरेटेड वीडियो वायरल हो चुके हैं। इनमें यात्री गेट फांदते या मेट्रो में अजीब हरकतें करते हुए दिखाए गए। अब बेंगलुरु का यह असली वीडियो सामने आते ही लोगों ने पटना पर तंज कसा। कमेंट्स में लिखा आया – "पटना तो यूं ही बदनाम हो रहा है, असली तो बेंगलुरु है!" पटना मेट्रो प्रबंधन ने कहा कि फर्जी वीडियो फैलाने वालों पर कार्रवाई होगी, लेकिन यह घटना पटना की नई सेवा की साख प्रभावित कर रही है।
यह वीडियो X पर शेयर होते ही मीम्स और जोक्स की बाढ़ आ गई। एक यूजर ने लिखा, "ये बिहार नहीं, बेंगलुरु है! साक्षरता का मतलब समझ नहीं आया।" दूसरे ने कहा, "मेट्रो में भीड़ हो तो गेट फांदना सामान्य ? नहीं न!" कुछ लोगों ने इसे हंसी-मजाक में लिया, तो कई लोगों ने सुरक्षा नियमों का उल्लंघन बताते हुए आलोचना की। वीडियो को 5 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं, और यह ट्रेंडिंग में शामिल हो गया। कन्नड़ भाषी यूजर्स ने इसे "देहाती व्यवहार" कह कर लोकल टच दिया। कुल मिलाकर, यह वीडियो मनोरंजन और जागरूकता दोनों का मिश्रण बन गया।
मेट्रो सिस्टम तेज और सुविधाजनक है, लेकिन भीड़ बढ़ने से कभी-कभी यात्री जल्दबाजी में नियम तोड़ देते हैं। बेंगलुरु मेट्रो में रोज लाखों यात्री सफर करते हैं, और AFC गेट फांदना फेयर एवेजन (टिकट चोरी) का मामला है। विशेषज्ञों का कहना है कि सख्त निगरानी और जागरूकता कैम्पेन से इसे रोका जा सकता है। पटना मेट्रो को भी इसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। सरकारों को मिल कर डिजिटल टिकटिंग आसान बनाना चाहिए ताकि ऐसी घटनाएं कम हों। यह वीडियो पूरे देश के मेट्रो सिस्टम के लिए एक चेतावनी है।
बहरहाल बेंगलुरु मेट्रो अथॉरिटी ने वीडियो की जांच शुरू कर दी है। दोषी यात्रियों पर जुर्माना लगेगा और CCTV फुटेज से पहचान की जाएगी। पटना मेट्रो ने भी बयान जारी कर कहा कि फर्जी वीडियो के खिलाफ कानूनी कदम उठाएंगे। सोशल मीडिया पर वायरल होने से जागरूकता बढ़ी है, लेकिन अब सिस्टम को मजबूत करने की जरूरत है। अगर आप मेट्रो यूजर हैं, तो हमेशा टिकट लें – सुरक्षा और नियम दोनों के लिए।
