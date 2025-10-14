Bengaluru Metro Viral Video:बेंगलुरु मेट्रो में गेट जंपिंग, हंसी और बहस छिड़ी, यूजर्स की चुटकी – पटना को क्यों हो रहा नुकसान ?

Bengaluru Metro Viral Video: बेंगलुरु की मेट्रो का एक मजेदार लेकिन शर्मनाक वीडियो (Bengaluru Metro Viral Video) सोशल मीडिया पर छा गया है। इसमें कुछ यात्री AFC गेट फांद (Metro Gate Jumping)कर बिना टिकट चेक किए प्लेटफॉर्म पर घुसते हुए नजर आ रहे हैं। यह वीडियो न सिर्फ हंसी का ठिकाना बन गया है, बल्कि लोगों ने इसे देख कर पटना मेट्रो पर चुटकी भी ली। दरअसल, पटना मेट्रो के फर्जी वीडियो (Patna Metro Troll)पहले ही वायरल हो चुके थे, और अब यह असली वीडियो पटना की छवि को और नुकसान पहुंचा रहा है। बेंगलुरु मेट्रो स्टेशन पर CCTV कैमरे में एक हैरान करने वाली घटना कैद कर ली गई। वीडियो में दिख रहा है कि कुछ युवा टिकट या स्मार्ट कार्ड स्कैन करने के बजाय सीधे गेट पर चढ़ जाते हैं और अंदर घुस जाते हैं। पीछे खड़े दूसरे यात्री इस दृश्य को देख कर हैरान रह जाते हैं। यह वीडियो कुछ ही घंटों में X (पूर्व ट्विटर) पर लाखों बार देखा गया। कैप्शन में लिखा था – "100% साक्षरता वाले बेंगलुरु में देहाती अंदाज!" यह वीडियो मेट्रो की भीड़भाड़ वाली स्थिति दर्शाता है, लेकिन नियम तोड़ने की यह हरकत चर्चा का विषय बन गई।