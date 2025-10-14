कूनो में ‘चीता’ देख थम गईं टूरिस्ट की सांसें, सफारी करते कैमरे में कैद हुआ रोमांचक नजारा- Video

बता दें कि कूनो नेशनल पार्क में चीतों को ट्रांसलोकेट किया गया है। साउथ अफ्रीका और नामीबिया से लाकर चीतों को यहां फिर से बसाया गया है। 73 साल पहले भारत की धरती से विलुप्त हुए चीतों ने एक बार फिर भारत के जंगलों को आबाद करना शुरू कर दिया है। बता दें कि भारतभर में मध्य प्रदेश ही वर्तमान में ऐसा टूरिस्ट प्लेस बन गया है जहां लोगों को चीता देखने को मिल रहा है।