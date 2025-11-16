Patrika LogoSwitch to English

5 मिनट में मंदिर से चोरी हुआ जूता, शख्स ने कराई FIR, कहा- चोर पुजारियों को भी नहीं छोड़ते हैं

बेंगलुरु में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के 16 हजार रुपये के जूते मंदिर के बाहर से चोरी हो गए। वह बनशंकरी 3 स्टेज में स्थित श्री गणेश मंदिर में पूजा करने गया था।

2 min read
Google source verification

बैंगलोर

image

Mukul Kumar

Nov 16, 2025

प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (फोटो- IANS)

बेंगलुरु में महंगे जूते पहनकर मंदिर जाना एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को भारी पड़ गया है। दरअसल, एक शख्स 16 हजार के जूते पहनकर बनशंकरी 3 स्टेज में स्थिति श्री गणेश मंदिर में गया था। इस दौरान, केवल 5 मिनट के अंदर मंदिर के बाहर से चोरों ने उसके जूते उड़ा लिए।

महंगे जूते चोरी होने के बाद शख्स नजदीकी थाने पहुंचा, जहां पुलिस इस मामले को दर्ज करने से हिचकिचा रही थी। इसपर शख्स ने जोर देकर अधिकारियों से कहा कि उन्हें यह शिकायत इसलिए दर्ज करनी चाहिए क्योंकि इस तरह की घटनाएं मंदिरों में आम बात हो गई है।

पुलिस को शख्स ने क्या बताया?

द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, शख्स बेंगलुरु में गिरिनगर का रहने वाला है। उसने पुलिस को बताया- छह महीने पहले एसिक्स कंपनी के जूते खरीदे थे, जिसे पहनकर बाइक से मंदिर गया। बाइक को साइड में खड़ी करने के बाद वह मंदिर के बाहर जूते उतारकर जैसे ही अंदर गया, चोरों ने हाथ साफ़ कर लिया।

कई लोगों ने मंदिर के बाहर खोल रखे थे चप्पल

शख्स ने यह भी बताया कि जहां उसने जूते उतारे थे, वहां कई श्रद्धालुओं के चप्पल थे। यह घटना 6 नवंबर को शाम 7:20 से 7:25 के बीच हुई। उसने यह भी बताया कि पांच मिनट में जूते गायब होने के बाद मंदिर में रहने वाले लोग और पुजारी से भी संपर्क किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ।

टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए शख्स ने कहा- मुझे पता है कि मंदिर में यह आम समस्या है। चोरों ने तो पुजारियों को भी नहीं बख्शा है। पहले भी उनकी दो बार चप्पलें चोरी हो गईं हैं। कई भक्तों ने भी अपने जूते खोने की शिकायत की है, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ है।

चोर को सबक सिखाना जरूरी- शिकायतकर्ता

शख्स ने कहा- अब तक किसी ने पुलिस में इस तरह की शिकायत दर्ज नहीं कराई थी, लेकिन मैं ऐसी घटनाओं को नजरअंदाज नहीं करना चाहता था। अगर छोटी-मोटी चोरियों को नजरअंदाज किया जाए, तो वही व्यक्ति बड़ी चोरियां कर सकता है, इसलिए उसे सबक सिखाना चाहिए।

चोरी की घटना के बाद खंगाला गया सीसीटीवी फुटेज

चोरी की घटना के बाद मंदिर के प्रवेश द्वार पर लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाला गया। जिसमें देखा गया कि एक चोर नंगे पैर श्रद्धालु बनकर मंदिर के आसपास घूम रहा है। उसके हाथ में शिकायतकर्ता के जूते भी हैं। इससे पहले भी कुछ जूते चोर पकड़े गए थे। उन्होंने खुलासा किया कि वे चोरी किए गए जूते आमतौर पर शराब खरीदने के लिए 20 से 50 रुपये में बेचते थे।

