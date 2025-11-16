5 मिनट में मंदिर से चोरी हुआ जूता, शख्स ने कराई FIR, कहा- चोर पुजारियों को भी नहीं छोड़ते हैं

चोरी की घटना के बाद मंदिर के प्रवेश द्वार पर लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाला गया। जिसमें देखा गया कि एक चोर नंगे पैर श्रद्धालु बनकर मंदिर के आसपास घूम रहा है। उसके हाथ में शिकायतकर्ता के जूते भी हैं। इससे पहले भी कुछ जूते चोर पकड़े गए थे। उन्होंने खुलासा किया कि वे चोरी किए गए जूते आमतौर पर शराब खरीदने के लिए 20 से 50 रुपये में बेचते थे।