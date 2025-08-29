भागवत बोले- आक्रमणकारियों के नाम पर नहीं होने चाहिए शहरों और रास्तों के नाम, उनका धर्म से कोई लेना-देना नहीं

जवाब- जो हमसे सहायता मांगते हैं, हम उन्हें सहायता देते हैं। हम सहायता करने जाते हैं तो जो दूर भागते हैं, उन्हें सहायता नहीं मिलती तो हम क्या करें? आपको सिर्फ एक पार्टी दिखती है, जिसकी हम सहायता कर रहे हैं। लेकिन कभी-कभी देश चलाने के लिए या पार्टी का कोई काम अच्छा है तो हमारे स्वयं सेवक जाकर मदद करते हैं। हमारी तरफ से कोई रुकावट नहीं है। उधर से रुकावट है। हम उनकी इच्छा का सम्मान करके रूक जाते हैं। नागपुर में जब मैं प्रचारक था तो एनएसयूआइ के कार्यक्रम में भोजन व्यवस्था अव्यवस्था में बदल गई तो संघ के स्वयंसेवकों ने भोजन कराया था।