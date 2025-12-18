Bhopal Express: विजिलेंस के निशाने पर आए 3 TTE, बेनामी कैश बरामद, बड़े ‘खेल’ की आशंका

आरोप लगते रहे हैं कि TTE पैसे लेकर अनधिकृत यात्रियों को सफर कराते हैं। ऐसे में एक दिन के 40 हजार से महीने की कमाई का अंदाजा लगाया जा सकता है। भोपाल एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों में, जिनके फुल चलने का दावा किया जाता है, ऐसे आरोप और भी ज्यादा गंभीर हो जाते हैं। रेल सूत्रों का कहना है कि इस तरह मामले लगातार सामने आते रहते हैं, मगर गंभीरता नहीं बरती जाती। भोपाल रेल मण्डल के सीनियर DCM (डिविजनल कमर्शियल मैनेजर) की छवि भले ही एक ईमानदार अधिकारी की हो, लेकिन वह इस तरह के करप्शन पर लगाम लगाने में नाकाम साबित हो रहे हैं।