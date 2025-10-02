Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

‘भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा…’: कोलंबिया में बोले राहुल गांधी, भड़क गई बीजेपी

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के कोलंबिया में दिए गए हालिया बयान पर भाजपा भड़क गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा कि राहुल गांधी भारत विरोधी हैं। भारत और उसकी प्रगति से नफरत करने वाला व्यक्ति ही विदेशी धरती पर जाकर कह सकता है कि भारत अग्रणी नहीं हो सकता।

2 min read

भारत

image

Shaitan Prajapat

Oct 02, 2025

Rahul Gandhi

राहुल गांधी (फोटो -एएनआई)

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कोलंबिया के ईआईए विश्वविद्यालय में एक संवाद कार्यक्रम में भारत के लोकतंत्र पर गंभीर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि भारत की ताकत उसकी विविधता में है, लेकिन वर्तमान में लोकतांत्रिक व्यवस्था पर 'हर तरफ से हमला' हो रहा है। राहुल ने भारत की 1.4 अरब आबादी को अपार संभावनाओं से भरा बताया, लेकिन चेतावनी दी कि लोकतंत्र पर खतरा देश के लिए सबसे बड़ा जोखिम है। राहुल गांधी के इस बयान पर बीजेपी भड़क गई है और उन पर विदेश जाकर भारत को बदनाम करने का आरोप लगाया है।

बीजेपी ने राहुल गांधी को बताया भारत विरोधी

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के कोलंबिया में दिए गए हालिया बयान पर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा कि राहुल गांधी भारत विरोधी हैं। भारत और उसकी प्रगति से नफरत करने वाला व्यक्ति ही विदेशी धरती पर जाकर कह सकता है कि भारत अग्रणी नहीं हो सकता। इसी मानसिकता के तहत गांधी-वाड्रा परिवार ने 70 साल तक देश को गरीब रखा और देश को पिछड़ा रखने की कोशिश की।

विदेशी ताकतों के हाथ में है राहुल गांधी का रिमोट कंट्रोल

उन्होंने आगे कहा कि जब पूरा गांधी-वाड्रा परिवार देखता है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत 4 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था और चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, तो राहुल गांधी ईर्ष्या और नफरत से भारत के लोकतंत्र और प्रगति पर हमला कर रहे हैं। इससे साफ है कि राहुल गांधी का रिमोट कंट्रोल विदेशी ताकतों के हाथ में है। राहुल गांधी भारत विरोधी नेता बन गए हैं।

भारत की जटिल संरचना और वैश्विक भूमिका

कोलंबिया में राहुल गांधी ने भारत की तुलना चीन से करते हुए कहा कि चीन एक केंद्रीकृत और एकरूप प्रणाली वाला देश है, जबकि भारत की व्यवस्था अनेक भाषाओं, संस्कृतियों और धर्मों के कारण जटिल है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया को बहुत कुछ दे सकता है, लेकिन इसके लिए लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत करना होगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत की विविधता को संवाद के लिए स्थान चाहिए, और लोकतंत्र ही इसके लिए सबसे उपयुक्त व्यवस्था है।

लोकतांत्रिक व्यवस्था पर व्यापक हमला

कांग्रेस सांसद ने भारत में लोकतांत्रिक प्रणाली पर हो रहे हमलों पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि भारत विभिन्न परंपराओं, धर्मों और विचारों का केंद्र है, और इन सभी को जगह देने के लिए लोकतंत्र जरूरी है। लेकिन वर्तमान में इस व्यवस्था पर "व्यापक हमला" हो रहा है, जो भारत की प्रगति के लिए खतरा है।

वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति

इंजीनियरिंग छात्रों को संबोधित करते हुए राहुल ने कहा कि भारत, चीन का पड़ोसी और अमेरिका का साझेदार होने के नाते, वैश्विक शक्तियों के टकराव के केंद्र में है। उन्होंने अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के ध्रुवीकरण अभियान पर भी टिप्पणी की, जो उनके अनुसार मुख्य रूप से बेरोजगारों पर केंद्रित है।

आर्थिक विकास और बेरोजगारी की चुनौती

राहुल गांधी ने भारत की आर्थिक स्थिति पर भी बात की। उन्होंने कहा कि भारत में आर्थिक विकास के बावजूद रोजगार सृजन में कमी है, क्योंकि अर्थव्यवस्था सेवा-आधारित है और उत्पादन क्षेत्र कमजोर है। उन्होंने इसे भारत की एक बड़ी कमी बताया, जिसे दूर करना जरूरी है। राहुल के इस बयान ने एक बार फिर भारत के लोकतंत्र और आर्थिक चुनौतियों पर वैश्विक मंच से चर्चा को हवा दी है।

ये भी पढ़ें

PoK में आग बरकरार: सरकार ने बातचीत का दरवाजा खोला, पाकिस्तान ने ‘बाहरी साजिश’ का रोया रोना, कब थमेगा मौतों का सिलसिला ?
विदेश

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

02 Oct 2025 05:05 pm

Hindi News / National News / ‘भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा…’: कोलंबिया में बोले राहुल गांधी, भड़क गई बीजेपी

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

मोबाइल गेम खेलने पर बहन ने डांटा तो भाई ने लगा ली फांसी, माता-पिता का रो-रो कर बुरा हाल

राष्ट्रीय

तेज प्रताप का विवादित बयान: RSS की आजादी में भूमिका पर उठाए सवाल, महात्मा गांधी को लेकर कही ये बात

Tej Pratap Yadav
राष्ट्रीय

RSS के 39 स्वयंसेवकों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, जानें वजह

राष्ट्रीय

आरएसएस को संविधान की प्रति सौंपने के लिए सड़कों पर उतरे कांग्रेस नेता, पुलिस ने लिया हिरासत में

Congress leaders in nagpur
राष्ट्रीय

लेह हिंसा मामले में गिरफ्तार 40 में से 26 लोगों को अदालत ने दी अंतरिम जमानत

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.