‘भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा…’: कोलंबिया में बोले राहुल गांधी, भड़क गई बीजेपी

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कोलंबिया के ईआईए विश्वविद्यालय में एक संवाद कार्यक्रम में भारत के लोकतंत्र पर गंभीर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि भारत की ताकत उसकी विविधता में है, लेकिन वर्तमान में लोकतांत्रिक व्यवस्था पर 'हर तरफ से हमला' हो रहा है। राहुल ने भारत की 1.4 अरब आबादी को अपार संभावनाओं से भरा बताया, लेकिन चेतावनी दी कि लोकतंत्र पर खतरा देश के लिए सबसे बड़ा जोखिम है। राहुल गांधी के इस बयान पर बीजेपी भड़क गई है और उन पर विदेश जाकर भारत को बदनाम करने का आरोप लगाया है।