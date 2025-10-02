Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

PoK में आग बरकरार: सरकार ने बातचीत का दरवाजा खोला, पाकिस्तान ने ‘बाहरी साजिश’ का रोया रोना, कब थमेगा मौतों का सिलसिला ?

PoK Protests: पीओके में प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी से 12 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, सरकार ने जेकेएएसी को बातचीत के लिए बुलाया लेकिन सख्ती की चेतावनी भी दी।

2 min read

भारत

image

MI Zahir

Oct 02, 2025

PoK Protests

पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) में विरोध प्रदर्शन। (फोटो: आईएएनएस.)

PoK Protests: पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK Protests) में हालात दिन-ब-दिन बिगड़ते जा रहे हैं। सरकारी सुरक्षा बलों की गोलीबारी से अब तक दर्जन भर से ज्यादा प्रदर्शनकारियों (Pakistan Establishment) की जान जा चुकी है। इधर जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी (JKAAC March) के नेताओं को बातचीत के लिए आमंत्रित करने का नोटिस जारी किया गया है, लेकिन साथ ही चेतावनी भी दी गई है कि अगर प्रदर्शन न रुके तो सख्त कार्रवाई होगी। जेकेएएसी के केंद्रीय नेता शौकत नवाज मीर के आह्वान पर 1 अक्टूबर को पूरे पीओके के शहरों और कस्बों से लोग मुजफ्फराबाद की ओर लंबा मार्च निकाल रहे थे। कोटली इलाके में पूरी तरह से बंद का पालन हुआ, जहां सरकारी बलों ने सभी मुख्य रास्तों को ब्लॉक कर दिया। जेकेएएसी कार्यकर्ताओं ने विरोध जताने के लिए धरना देना शुरू कर दिया।

धरकोट में गोलीबारी, चार मौतें और कई जख्मी

धरकोट क्षेत्र में रावलाकोट और बाघ से करीब 2,000 जेकेएएसी कार्यकर्ताओं का काफिला मुजफ्फराबाद की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही वे धरकोट पहुंचे, पुलिस ने उन पर गोलियां चला दीं। इस झड़प में चार नागरिक मारे गए, जबकि 16 लोग – जिनमें नागरिक और स्थानीय पुलिसकर्मी शामिल हैं, घायल हो गए। मुजफ्फराबाद के लाल चौक पर भी करीब 2,000 लोगों ने धरकोट की मौतों के खिलाफ धरना दिया। बाद में इसे बायपास पर शिफ्ट कर दिया गया, ताकि दूसरे इलाकों से आने वाले काफिले का इंतजार हो सके। यहां पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने हवाई फायरिंग और आंसू गैस के गोले छोड़े, जिसमें दो और नागरिक मारे गए। दादयाल में चाकस्वारी और इस्लामगढ़ से मार्च कर रहे काफिले पर भी पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें दो मौतें हुईं और करीब दस लोग जख्मी हो गए।

सरकार की दोहरी चाल: बातचीत का न्योता, लेकिन धमकी भी

मौतों की संख्या 12 से ऊपर पहुंच चुकी है, जो पाकिस्तानी सेना की क्रूरता को बेनकाब कर रही है। पीओके सरकार के चीफ सेक्रेटरी ने जेकेएएसी नेताओं को बातचीत के लिए बुलाया है, लेकिन प्रदर्शन न रोकने पर कड़ी कार्रवाई की धमकी भी दी है। लंदन में जेकेएएसी कार्यकर्ताओं ने 2 अक्टूबर को पाकिस्तान हाई कमीशन के सामने विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। पाकिस्तानी प्रतिष्ठान सोशल मीडिया पर इन घरेलू आंदोलनों को 'बाहरी ताकतों' की साजिश बता रहा है, बजाय प्रभावित लोगों से समझौता करने के। यह रणनीति नई नहीं है। पाकिस्तान हमेशा आंतरिक समस्याओं का ठीकरा बाहरी ताकतों पर फोड़ता रहा है।

पाकिस्तान की पुरानी आदत: हर विद्रोह को 'भारतीय साजिश' बताना

तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) के विद्रोह को आईएसपीआर 'भारतीय प्रायोजित' बताता रहा है, जबकि बलूचिस्तान का सशस्त्र संघर्ष 'फित्ना-अल-हिंदुस्तान' का नाम दिया जाता है। यह पाकिस्तानी प्रतिष्ठान की पुरानी चाल है – जिम्मेदारी से बचने के लिए दोष बाहरी दुश्मनों पर डालना। पीओके के लोग महंगाई, बेरोजगारी और बुनियादी सुविधाओं की कमी से त्रस्त हैं, लेकिन सरकार उनकी आवाज दबाने में लगी है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ये घटनाएं पाकिस्तान की आंतरिक कमजोरी को उजागर कर रही हैं। जेकेएएसी जैसे संगठन पीओके की आजादी और अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन हिंसा का जवाब हिंसा से देना सही नहीं।

भविष्य की राह: बातचीत या और खूनखराबा ?

बहरहाल पीओके संकट अब सिर्फ स्थानीय मुद्दा नहीं, बल्कि दक्षिण एशिया की स्थिरता से जुड़ा है। सरकार को प्रदर्शनकारियों की मांगें सुननी चाहिए, वरना मौतों का आंकड़ा बढ़ता जाएगा। भारत सरकार इस पर नजर रख रही है, लेकिन डिप्लोमैसी का रास्ता अपनाना बेहतर होगा। यह घटना हमें याद दिलाती है कि दमन से कोई समस्या हल नहीं होती। शांति और संवाद ही रास्ता है। (इनपुट: IANS)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

पाकिस्तान की खबरें

Updated on:

02 Oct 2025 04:24 pm

Published on:

02 Oct 2025 04:23 pm

Hindi News / World / PoK में आग बरकरार: सरकार ने बातचीत का दरवाजा खोला, पाकिस्तान ने ‘बाहरी साजिश’ का रोया रोना, कब थमेगा मौतों का सिलसिला ?

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

Nigeria Boat Accident: नाइजर नदी में डूबने से 26 की मौत, मृतकों की संख्या बढ़ने का अंदेशा

Nigeria Boat Accident
विदेश

एआई का इस्तेमाल करते हैं तो सावधान, भूलकर भी ये बातें न करें शेयर…

विदेश

लागार्डिया एयरपोर्ट पर डेल्टा एयरलाइंस का ख़ौफ़नाक हादसा: दो जेट्स टकराए, एक क्रू मेम्बर ज़ख़्मी, क्या है पूरी कहानी ?

LaGuardia Jet Collision
विदेश

कतर पर हमला माना जाएगा अमेरिका की शांति और सुरक्षा के लिए खतरा, ट्रंप ने कार्यकारी आदेश पर किए हस्ताक्षर

US President Donald Trump with Qatar PM
विदेश

अवैध घुसपैठ पर मोदी की चेतावनी बनी हकीकत: ISI रोहिंग्या घुसपैठ की बड़ी साजिश रच रहा, बांग्लादेश की DGFI भी शामिल

Rohingya Infiltration
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.