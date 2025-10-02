PoK में आग बरकरार: सरकार ने बातचीत का दरवाजा खोला, पाकिस्तान ने ‘बाहरी साजिश’ का रोया रोना, कब थमेगा मौतों का सिलसिला ?

PoK Protests: पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK Protests) में हालात दिन-ब-दिन बिगड़ते जा रहे हैं। सरकारी सुरक्षा बलों की गोलीबारी से अब तक दर्जन भर से ज्यादा प्रदर्शनकारियों (Pakistan Establishment) की जान जा चुकी है। इधर जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी (JKAAC March) के नेताओं को बातचीत के लिए आमंत्रित करने का नोटिस जारी किया गया है, लेकिन साथ ही चेतावनी भी दी गई है कि अगर प्रदर्शन न रुके तो सख्त कार्रवाई होगी। जेकेएएसी के केंद्रीय नेता शौकत नवाज मीर के आह्वान पर 1 अक्टूबर को पूरे पीओके के शहरों और कस्बों से लोग मुजफ्फराबाद की ओर लंबा मार्च निकाल रहे थे। कोटली इलाके में पूरी तरह से बंद का पालन हुआ, जहां सरकारी बलों ने सभी मुख्य रास्तों को ब्लॉक कर दिया। जेकेएएसी कार्यकर्ताओं ने विरोध जताने के लिए धरना देना शुरू कर दिया।