विदेश

Maduro’s Son Speech: “इतिहास बताएगा गद्दार कौन है”, मादुरो के बेटे ने ट्रंप को ललकारा

Breaking news 2026: मादुरो के बेटे ने पिता की गिरफ्तारी को बताया अंतरराष्ट्रीय डकैती, उधर ट्रंप ने वेनेजुएला के तेल खजाने को संभालने का किया ऐलान। न्यूयॉर्क कोर्ट में मादुरो की पेशी से बढ़ा तनाव।

भारत

image

MI Zahir

Jan 06, 2026

Nicolas maduro Guera

निकोलस मादुरो गुएरा। (फोटो: ANI)

Current situation Venezuela: वेनेजुएला में मची भारी सियासी उथल-पुथल के बीच, अपदस्थ राष्ट्रपति निकोलस मादुरो (Operation Absolute Resolve) के बेटे निकोलस मादुरो गुएरा ने एक ऑडियो संदेश जारी कर अमेरिका और ट्रंप प्रशासन पर तीखा हमला किया है। गुएरा ने अपने पिता (Maduro Prisoner of War) की गिरफ्तारी को 'अपहरण' करार देते हुए इसे अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन (Current situation Venezuela) बताया है।

गुएरा के भाषण के मेन पॉइंट्स

मां की कसम और संकल्प: गुएरा ने अपनी मां और पत्नी की कसम खाते हुए कहा, "वे (अमेरिका) हमें कमजोर देखना चाहते हैं, लेकिन हम सम्मान और गरिमा के झंडे बुलंद करेंगे। वे ऐसा नहीं कर पाएंगे।"

सड़कों पर उतरने का आह्वान: उन्होंने समर्थकों से अपील की कि वे सड़कों पर उतरें और इस 'अन्याय' के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करें। उन्होंने दावा किया कि वेनेजुएला के लोग अपने नेता की वापसी होने तक शांत नहीं बैठेंगे।

आंतरिक साजिश का संकेत: गुएरा ने अपने भाषण में संकेत दिया कि यह केवल अमेरिकी हमला नहीं था, बल्कि कुछ अपनों की गद्दारी भी थी। उन्होंने कहा कि समय आने पर सभी 'गद्दारों' के चेहरे बेनकाब होंगे।

ट्रंप प्रशासन का कड़ा रुख: "अब हम वेनेजुएला चलाएंगे"

दूसरी ओर, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मार-ए-लागो से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए साफ कर दिया कि अमेरिका अब वेनेजुएला के मामलों में सीधे हस्तक्षेप करेगा। ट्रंप के बयानों ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर खलबली मचा दी है:

'वी आर इन चार्ज': ट्रंप ने घोषणा की कि अब अमेरिका वेनेजुएला को तब तक 'चलाएगा' (Run the country) जब तक कि वहां एक पारदर्शी और सुरक्षित सत्ता परिवर्तन नहीं हो जाता।

तेल और संसाधनों पर नजर: ट्रंप ने साफ तौर कहा कि अमेरिका की नजर वेनेजुएला के विशाल तेल भंडार पर है। उन्होंने अमेरिकी तेल कंपनियों को वहां निवेश करने और देश की टूटी हुई अर्थव्यवस्था को 'ठीक' करने का निर्देश दिया है।

अगली स्ट्राइक की चेतावनी: ट्रंप ने चेतावनी दी है कि यदि वेनेजुएला की मौजूदा कार्यवाहक सरकार (डेलसी रोड्रिग्ज के नेतृत्व में) ने सहयोग नहीं किया, तो अमेरिका 'दूसरी स्ट्राइक' करने से भी पीछे नहीं हटेगा।

कोर्ट रूम लाइव: न्यूयॉर्क की अदालत में मादुरो की पहली पेशी

निकोलस मादुरो को मैनहट्टन की एक संघीय अदालत में पेश किया गया। भारी सुरक्षा के बीच, मादुरो ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया।

मादुरो पर लगे मुख्य कानूनी आरोप (Indictment Highlights):

नार्को-टेररिज्म (Narco-Terrorism): अमेरिकी न्याय विभाग (DOJ) ने आरोप लगाया है कि मादुरो "कार्टेल ऑफ द सन" (Cartel of the Suns) के नेता थे, जिसने कोलंबियाई विद्रोही समूह FARC के साथ मिल कर अमेरिका में भारी मात्रा में कोकीन भेजने की साजिश रची।

मनी लॉन्ड्रिंग: भ्रष्टाचार के जरिए वेनेजुएला के सरकारी खजाने से अरबों डॉलर निकालने और उन्हें अंतरराष्ट्रीय बैंक खातों में छिपाने का आरोप लगाया गया है।

हथियारों की तस्करी: नशीली दवाओं के व्यापार की सुरक्षा के लिए अवैध रूप से भारी हथियारों का इस्तेमाल और उनकी खरीद-फरोख्त का आरोप लगा है।

अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया: यूएन में आपातकालीन प्रस्ताव पेश

रूस और चीन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में एक आपातकालीन प्रस्ताव पेश किया है, जिसमें मादुरो की गिरफ्तारी को 'संप्रभु राष्ट्र का अपहरण' कहा गया है। रूस ने चेतावनी दी है कि वह अपनी सैन्य उपस्थिति लैटिन अमेरिका में बढ़ा सकता है।

वेनेजुएला में विद्रोह: काराकास (Caracas) में मादुरो के समर्थकों और विरोधियों के बीच हिंसक झड़पें हुई हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेलसी रोड्रिग्ज ने देश में 'आपातकाल' की घोषणा की है।

ट्रंप का नया निर्देश: राष्ट्रपति ट्रंप ने आदेश दिया है कि वेनेजुएला के फ्रीज किए गए $8 बिलियन के फंड का इस्तेमाल वहां की नई अंतरिम सरकार और बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण के लिए किया जाए।

सामरिक और कूटनीतिक असर: एक नया मोनैरो सिद्धांत?

विशेषज्ञों का मानना है कि 2026 की यह कार्रवाई ट्रंप के 'न्यू मोनैरो डॉक्ट्रिन' का हिस्सा है, जिसके तहत वे पश्चिमी गोलार्ध (Western Hemisphere) से चीन और रूस के प्रभाव को पूरी तरह खत्म करना चाहते हैं। मादुरो के बेटे का भाषण जहां जनभावनाओं को भड़काने की कोशिश है, वहीं ट्रंप की कार्रवाई सैन्य शक्ति के माध्यम से आर्थिक हितों को साधने का प्रयास है।

