Maduro’s Son Speech: “इतिहास बताएगा गद्दार कौन है”, मादुरो के बेटे ने ट्रंप को ललकारा

विशेषज्ञों का मानना है कि 2026 की यह कार्रवाई ट्रंप के 'न्यू मोनैरो डॉक्ट्रिन' का हिस्सा है, जिसके तहत वे पश्चिमी गोलार्ध (Western Hemisphere) से चीन और रूस के प्रभाव को पूरी तरह खत्म करना चाहते हैं। मादुरो के बेटे का भाषण जहां जनभावनाओं को भड़काने की कोशिश है, वहीं ट्रंप की कार्रवाई सैन्य शक्ति के माध्यम से आर्थिक हितों को साधने का प्रयास है।