“मोदी जानते हैं मैं खुश नहीं हूँ”: ट्रंप की चेतावनी के बाद भारत ने अमेरिका को दिखाईं अपनी ‘रेड लाइन्स

इस बीच, राष्ट्रपति ट्रंप ने एयर फोर्स वन से भारत को सीधी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि "मोदी जानते हैं कि मैं खुश नहीं हूँ।" ट्रंप की यह नाराजगी भारत की ओर से रूस से तेल आयात जारी रखने पर है। वहीं, दूसरी ओर वेनेजुएला पर अमेरिकी कार्रवाई ने वैश्विक तेल बाजार को गरमा दिया है। वेनेजुएला के पास दुनिया का 17% (303 अरब बैरल) तेल भंडार है, लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों ने उसकी उत्पादन क्षमता को सीमित कर दिया है। यह भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा के नए विकल्प और चुनौतियां दोनों पैदा करता है।