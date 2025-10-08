Bihar NDA: चिराग 25 पर नहीं मानें तो क्या कुशवाहा करेंगे समझौता? कम सीट पर चुनाव लड़ने वाले को मिल सकता है ये ऑफर

चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा। (फोटो- IANS)
बिहार में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। इसको लेकर सभी राजनीतिक दलों में हलचल तेज है। अब तक, एनडीए और महागठबंधन ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं की है।
बता दें कि सीट बंटवारे को अंतिम रूप देने के लिए एनडीए के तमाम बड़े नेता दिल्ली में मौजूद हैं। किसी भी वक्त बड़ी घोषणा हो सकती है। ऐसी जानकारी मिल रही है कि बिहार चुनाव भाजपा और जेडी(यू) सबसे अधिक सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं।
सूत्रों के मुताबिक, जदयू और भाजपा के बीच 205 सीटें बांटी जा सकती हैं। बाकी सीटें सहयोगी दलों को दी जाएंगी। सत्ता की गलियारों से यह भी जानकारी मिल रही है कि चिराग पासवान की लोजपा (रामविलास) को 25, हम को सात और आरएलएम को छह सीटें मिल सकती हैं। हालांकि, अब तक इस बात की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।
एनडीए के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि सीट बढ़ाने को लेकर चिराग पासवान की एनडीए नेताओं से बातचीत जारी है। अगर उनका हिस्सा बढ़ता है, तो इसका सीधा असर राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा (आरएलएम) पर पड़ेगा।
कहा जा रहा है कि अगर चिराग को ज्यादा सीटें मिलती हैं तो आरएलएम को कम सीटों पर समझौता करना पड़ सकता है। छोटे सहयोगियों को राज्यसभा या विधान परिषद की सीटें देकर भी उनकी भरपाई की जा सकती है।
उधर, महागठबंधन में भी सीट बंटवारे को हलचल तेज है। बिहार कांग्रेस के तमाम नेता दिल्ली पहुंच गए हैं। राष्ट्रीय राजधानी में बिहार चुनाव को लेकर बुधवार को कांग्रेस की चुनाव समिति की बैठक तय थी। इसी बैठक में पार्टी के सभी नेता शामिल होने दिल्ली पहुंचे।
कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने दिल्ली रवाना होने से पहले कहा था कि इस बैठक में बिहार चुनाव से जुड़े मुद्दों को लेकर विस्तार से चर्चा की जाएगी। उम्मीदवारों को लेकर चर्चा की जाएगी कि किसे कहां से उतारना है।
इसके अलावा, सीट शेयरिंग भी एक प्रमुख मुद्दा है। हमें पूरा विश्वास है कि यह बैठक इन सभी मुद्दों के लिए काफी सार्थक साबित होगी। इस बैठक में आगे की रूपरेखा तैयार कर पाएंगे।
सूत्रों के अनुसार, कांग्रेस बिहार की 243 विधानसभा क्षेत्रों में लगभग 60-63 सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बना रही है। पूरा फोकस जीतने योग्य सीटों पर केंद्रित है।
हालांकि, कुछ अन्य बड़े नेताओं के मुताबिक, महागठबंधन में राजद को 125 सीटें, कांग्रेस को 55-57, तीन वामपंथी दलों को 35, वीआईपी को 20, पशुपति कुमार पारस की रालोजपा को तीन और झामुमो को दो सीटें मिलने की संभावना है। एक से दो दिनों में तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी।
