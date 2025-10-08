Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Bihar NDA: चिराग 25 पर नहीं मानें तो क्या कुशवाहा करेंगे समझौता? कम सीट पर चुनाव लड़ने वाले को मिल सकता है ये ऑफर

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए और महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर चर्चा चल रही है। जदयू और भाजपा के बीच 205 सीटें बांटने की संभावना है, जबकि लोजपा (रामविलास) को 25, हम को 7 और आरएलएम को 6 सीटें मिल सकती हैं। आधिकारिक घोषणा का इंतजार है।

2 min read

पटना

image

Mukul Kumar

Oct 08, 2025

चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा। (फोटो- IANS)

बिहार में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। इसको लेकर सभी राजनीतिक दलों में हलचल तेज है। अब तक, एनडीए और महागठबंधन ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं की है।

बता दें कि सीट बंटवारे को अंतिम रूप देने के लिए एनडीए के तमाम बड़े नेता दिल्ली में मौजूद हैं। किसी भी वक्त बड़ी घोषणा हो सकती है। ऐसी जानकारी मिल रही है कि बिहार चुनाव भाजपा और जेडी(यू) सबसे अधिक सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं।

सूत्रों के मुताबिक, जदयू और भाजपा के बीच 205 सीटें बांटी जा सकती हैं। बाकी सीटें सहयोगी दलों को दी जाएंगी। सत्ता की गलियारों से यह भी जानकारी मिल रही है कि चिराग पासवान की लोजपा (रामविलास) को 25, हम को सात और आरएलएम को छह सीटें मिल सकती हैं। हालांकि, अब तक इस बात की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।

चिराग सीट बढ़ाने को लेकर कर रहे बातचीत

एनडीए के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि सीट बढ़ाने को लेकर चिराग पासवान की एनडीए नेताओं से बातचीत जारी है। अगर उनका हिस्सा बढ़ता है, तो इसका सीधा असर राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा (आरएलएम) पर पड़ेगा।

कहा जा रहा है कि अगर चिराग को ज्यादा सीटें मिलती हैं तो आरएलएम को कम सीटों पर समझौता करना पड़ सकता है। छोटे सहयोगियों को राज्यसभा या विधान परिषद की सीटें देकर भी उनकी भरपाई की जा सकती है।

महागठबंधन में भी सीट बंटवारे पर चर्चा तेज

उधर, महागठबंधन में भी सीट बंटवारे को हलचल तेज है। बिहार कांग्रेस के तमाम नेता दिल्ली पहुंच गए हैं। राष्ट्रीय राजधानी में बिहार चुनाव को लेकर बुधवार को कांग्रेस की चुनाव समिति की बैठक तय थी। इसी बैठक में पार्टी के सभी नेता शामिल होने दिल्ली पहुंचे।

कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने दिल्ली रवाना होने से पहले कहा था कि इस बैठक में बिहार चुनाव से जुड़े मुद्दों को लेकर विस्तार से चर्चा की जाएगी। उम्मीदवारों को लेकर चर्चा की जाएगी कि किसे कहां से उतारना है।

इसके अलावा, सीट शेयरिंग भी एक प्रमुख मुद्दा है। हमें पूरा विश्वास है कि यह बैठक इन सभी मुद्दों के लिए काफी सार्थक साबित होगी। इस बैठक में आगे की रूपरेखा तैयार कर पाएंगे।

सीट बंटवारे को लेकर ऐसी चर्चा

सूत्रों के अनुसार, कांग्रेस बिहार की 243 विधानसभा क्षेत्रों में लगभग 60-63 सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बना रही है। पूरा फोकस जीतने योग्य सीटों पर केंद्रित है।

हालांकि, कुछ अन्य बड़े नेताओं के मुताबिक, महागठबंधन में राजद को 125 सीटें, कांग्रेस को 55-57, तीन वामपंथी दलों को 35, वीआईपी को 20, पशुपति कुमार पारस की रालोजपा को तीन और झामुमो को दो सीटें मिलने की संभावना है। एक से दो दिनों में तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

politics

Published on:

08 Oct 2025 02:43 pm

Hindi News / National News / Bihar NDA: चिराग 25 पर नहीं मानें तो क्या कुशवाहा करेंगे समझौता? कम सीट पर चुनाव लड़ने वाले को मिल सकता है ये ऑफर

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

बिहार चुनाव 2025

‘अगर असद होता तो क्या होता?’ CJI पर जूता फेंकने की कोशिश के मामले पर ओवैसी का बड़ा बयान

राष्ट्रीय

एंटी-टेरर ऑपरेशन के दौरान दो पैरा कमांडो लापता, खराब मौसम ने बढ़ाई चुनौतियां

राष्ट्रीय

पहले पत्नी और 7 साल के मासूम बेटे का काटा गला, फिर दी खुद की जान

West Bengal crime
राष्ट्रीय

कर्नाटक में बीजेपी युवा मोर्चा के नेता की हत्या, बाइक को टक्कर मार घोप दिया चाकू

राष्ट्रीय

‘दे दो केवल 15 ग्राम, HAM वही ख़ुशी से खाएंगे’, जीतन राम मांझी ने ट्वीट कर बता दी सीटों की चाहत

Jitan Ram Manjhi
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.