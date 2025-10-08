Bihar NDA: चिराग 25 पर नहीं मानें तो क्या कुशवाहा करेंगे समझौता? कम सीट पर चुनाव लड़ने वाले को मिल सकता है ये ऑफर

सूत्रों के मुताबिक, जदयू और भाजपा के बीच 205 सीटें बांटी जा सकती हैं। बाकी सीटें सहयोगी दलों को दी जाएंगी। सत्ता की गलियारों से यह भी जानकारी मिल रही है कि चिराग पासवान की लोजपा (रामविलास) को 25, हम को सात और आरएलएम को छह सीटें मिल सकती हैं। हालांकि, अब तक इस बात की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।