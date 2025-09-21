बिहार में विकास मित्रों की बल्ले-बल्ले, टैबलेट के लिए 25 हजार रूपये और भत्ते में बढ़ोतरी

मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में बताया कि बिहार महादलित विकास मिशन के तहत कार्यरत प्रत्येक विकास मित्र को डिजिटल कार्यों और डाटा संधारण में सुविधा के लिए टैबलेट खरीदने हेतु 25,000 रुपये की एकमुश्त राशि दी जाएगी। इसके साथ ही, क्षेत्र भ्रमण और दस्तावेज संग्रहण में सहूलियत के लिए विकास मित्रों का परिवहन भत्ता 1,900 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये प्रतिमाह और स्टेशनरी भत्ता 900 रुपये से बढ़ाकर 1,500 रुपये प्रतिमाह किया गया है।