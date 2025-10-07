Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Bihar Elections 2025: इस बार 14 लाख नए वोटर्स करेंगे मतदान, 2020 में 18-19 साल के युवाओं ने फूंक दी थी चुनाव में जान

बिहार में विधानसभा चुनाव दो चरणों में होंगे - 6 नवंबर और 11 नवंबर को। मतगणना 14 नवंबर को होगी। 7.42 करोड़ मतदाताओं में से 14 लाख नए मतदाता पहली बार वोट डालेंगे। चुनाव आयोग ने मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग और रंगीन फोटो वाली ईवीएम की व्यवस्था की है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए।

3 min read

पटना

image

Mukul Kumar

Oct 07, 2025

बिहार में 18 से 19 साल की उम्र के 14.01 लाख नए मतदाता। (फोटो- AI)

बिहार में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। प्रदेश में 243 सीटों पर इस बार दो चरणों में चुनाव होंगे। भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) के मुताबिक, पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को होगा। जबकि दूसरे चरण की वोटिंग 9 नवंबर को होनी है। नतीजे 14 नवंबर को आएंगे।

इस बीच, चुनाव आयोग ने यह भी जानकारी दी है कि बिहार में इस बार 18 से 19 साल की उम्र के 14.01 लाख नए मतदाता वोटिंग करेंगे। इस साल बिहार के सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों में से हर एक में लगभग 5,765 नए मतदाताओं को शामिल किया गया है।

हर सीट पर पिछले चुनाव में जुड़े थे 4500 वोटर्स

अगर 2020 के चुनाव की बात करें तो उस वक्त नए वोटरों की कुल संख्या 11.17 लाख थी। जिसमें प्रत्येक सीट पर लगभग 4,597 नए वोटर्स उभरकर सामने आए थे। हालांकि, 2015 की तुलना में दोनों आंकड़ें काफी कम हैं।

चुनाव आयोग की आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 2015 में 24 लाख से अधिक नए वोटरों को जोड़ा गया था। बिहार की हर सीट पर लगभग 9,930 नए मतदाता थे।

2020 चुनाव का था कुछ ऐसा हाल

बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के परिणामों में एनडीए ने 125 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया, जबकि महागठबंधन ने 110 सीटें जीतीं। भाजपा ने 74 सीटें, जदयू ने 43 सीटें, राजद ने 75 सीटें, कांग्रेस ने 19 सीटें और वाम दलों ने 16 सीटें जीतीं। अन्य दलों में एआईएमआईएम ने 5 सीटें जीतीं

यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि 2020 के चुनाव में, 56 सीटें ऐसी थीं, जहां हार-जीत का अंतर काफी कम था। वहीं 46 सीटें ऐसी भी थीं, जहां उस साल पहली बार वोट देने वाले मतदाताओं की औसत संख्या जीत के अंतर से ज्यादा थी। बता दें कि उस समय राज्य भर में जीत का औसत अंतर 16,825 वोट था।

साल 2020 में, 49 सीटों में से जेडी(यू) और आरजेडी ने 13-13 सीटें जीतीं, उसके बाद कांग्रेस ने नौ, बीजेपी ने आठ और अन्य दलों ने छह सीटें जीतीं। वहीं, 2015 के चुनाव में

2015 में 73 सीटों पर ऐसा था जीत का अंतर

2015 में, राज्य भर में जीत का औसत अंतर 18,108 वोट था। यह उस वर्ष प्रत्येक सीट पर पहली बार मतदान करने वाले वोटर्स के औसत से लगभग दोगुना था।

इसमें 73 सीटें ऐसी थीं, जिसपर नए वोटर्स की बदौलत भाजपा ने 30, जदयू ने 16, राजद ने 13, कांग्रेस ने नौ और अन्य दलों ने शेष पांच सीटें जीतीं।

बता दें कि उस वक्त, तरारी सीट पर भाकपा(माले) के उम्मीदवार ने लोजपा के कैंडिडेट को मात्र 272 वोटों से हराया था। जबकि उस समय इस क्षेत्र में लगभग 9,900 से अधिक नए वोटरों के नाम जोड़े गए थे।

नए वोटर्स के चलते पिछले चुनाव में थी कांटे की टक्कर

नए वोटर्स ने पिछली बार बिहार चुनाव में जान डाल दी थी। युवाओं ने रोजगार, शिक्षा और पलायन जैसे मुद्दों पर जोर दिया। उस समय राजद और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी का नारा बुलंद कर युवाओं को लामबंद किया, जबकि एनडीए ने सुशासन का दावा किया।

यही वजह रही कि उस समय महागठबंधन और एनडीए के बीच कांटे की टक्कर रही। मात्र 15 सीटों की बढ़त से नीतीश कुमार की नेतृत्व वाली एनडीए ने बिहार में सरकार बना ली थी। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस बार नए वोटर्स को कौन से मुद्दे ज्यादा पसंद आते हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bihar Assembly Election 2020

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

Published on:

07 Oct 2025 11:46 am

Hindi News / National News / Bihar Elections 2025: इस बार 14 लाख नए वोटर्स करेंगे मतदान, 2020 में 18-19 साल के युवाओं ने फूंक दी थी चुनाव में जान

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

बिहार चुनाव 2025

दामोदर नदी में बही 65 वर्षीय महिला, 45 किलोमीटर दूर जाकर बचाई जा सकी जान

राष्ट्रीय

CJI गवई पर जूता फेंकने वाला वकील रिहा, हिरासत से छूटने के बाद कहा- मुझे कोई अफसोस नहीं

CJI Gavai and lawyer Rakesh Kishore, who throw shoe at him
राष्ट्रीय

ओडिशा में BJP नेता की गोली मारकर हत्या, ये वजह आई सामने

odisha-bjp-leader Shot Dead
राष्ट्रीय

अमृतसर में BRTS स्टेशन से टकराई बस, छत पर बैठे 3 की दर्दनाक मौत, अन्य घायल

Punjab Bus Accident
राष्ट्रीय

Pawan Singh Wife Controversy: पत्नी ज्योति सिंह के आरोपों पर पवन सिंह ने दिया जवाब, बोले- सच्चाई यह है कि…

pawan singh wife jyoti singh lucknow drama fir police live video news
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.