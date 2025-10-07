Bihar Election 2025: NDA-महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर कहां फंसा है पेंच, चुनाव की घोषणा होते ही साफ हो गई तस्वीर!

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए और महागठबंधन तैयार हैं, लेकिन सीट बंटवारे पर अभी तक सहमति नहीं बन पाई है। अगले एक-दो दिन में सीट बंटवारे की तस्वीर साफ हो सकती है। आम आदमी पार्टी ने 11 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। चुनाव दो चरणों में होंगे। 2 min read