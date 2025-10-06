Bihar Polls: NDA को चुनाव में बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं ये मुद्दे, जानें किन बातों को लेकर मजबूत पड़ रहा महागठबंधन?

NDA vs महागठबंधन। (फोटो- IANS)
बिहार में विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। इसको लेकर एनडीए और महागठबंधन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। भाजपा ने अपने उम्मीदवारों की सूची भी लगभग तैयार कर ली है। जबकि महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर खींचतान जारी है।
इस बीच, रैलियों में एनडीए और महागठबंधन के नेता तमाम मुद्दों को लेकर एक दूसरे को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। बता दें कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ऐसे कई मजबूत और कमजोर पक्ष हैं, जो बिहार में एनडीए-महागठबंधन की हार-जीत का फैसला कर सकते हैं। तो आइये उन पक्षों पर नजर डालें।
