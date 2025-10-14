‘इससे कम सीट नहीं…’, RJD के सामने अड़ गई कांग्रेस! राहुल के स्पष्ट संदेश से दबाव में आ सकते हैं लालू-तेजस्वी

बिहार महागठबंधन में सीट बंटवारे पर बातचीत जारी है, लेकिन अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। कांग्रेस ने राजद के सामने अपनी मांग रखी है और राहुल गांधी के निर्देश के बाद अपने रुख पर अड़ी हुई है। सीट बंटवारे को लेकर अभी तक कोई सहमति नहीं बन पाई 2 min read