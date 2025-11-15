चुनाव में करारी हार के बाद सामने आया पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का पहला रिएक्शन

ज्योति ने वोट काउंटिंग के दौरान हुई हिंसा पर भी सवाल उठाए। उनके मुताबिक, "उनके प्रत्याशियों पर लाठीचार्ज किया गया। उन्होंने कहा, हमें जानना है कि किस आधार पर लाठीचार्ज हुआ। कोई इंसान पता नहीं कहां-कहां से आकर वोट करता है, तो क्या उनको सवाल करने का अधिकार नहीं है? वो बेचारे चुपचाप खड़े थे। जब हमने सवाल किया, तो कहा गया कि FIR करके जेल भेज देंगे।" समर्थकों के लिए कुछ भी करने को तैयार ज्योति ने ऐलान किया, "अगर हमारे समर्थक जो हमें वोट करते हैं, उनके लिए जेल जाना पड़े, तो हम शान से जेल जाएंगे।"