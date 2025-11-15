Patrika LogoSwitch to English

चुनाव में करारी हार के बाद सामने आया पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का पहला रिएक्शन

Bihar Election Result: बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आ गए हैं। चुनावी मैदान में मिली हार के बाद पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का रिएक्शन सामने आया है, वह अपनी हार का जिम्मेदार ईवीएम और वोटिंग प्रक्रिया को बता रही हैं।

पटना

image

Devika Chatraj

Nov 15, 2025

बिहार चुनाव में हारी ज्योति सिंह (IG-jyotipsingh999)

Bihar Election Result 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में भोजपुरी स्टार पवन सिंह (Pawan Singh) की पत्नी ज्योति सिंह (Jyoti Singh) को करारी हार का सामना करना पड़ा। काराकाट सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरीं ज्योति अपना पहला चुनाव हार गईं हैं। चुनावी सस्पेंस खत्म होने के बाद हार का ठीकरा उन्होंने ईवीएम (EVM) और वोटिंग प्रक्रिया पर फोड़ा।

हार के बाद ज्योति का पहला रिएक्शन

चुनाव प्रचार में दिन-रात एक कर घर-घर वोट मांगने वाली ज्योति को जनता पर पूरा भरोसा था, लेकिन नतीजे उनके पक्ष में नहीं आए। हार के तुरंत बाद उन्होंने कहा, "जो भी चीजें हैं, बहुत सस्पेंस भरी हैं। वोटिंग में कुछ तो गड़बड़ हुई है। हम चाहते हैं कि ये चुनाव कैंसल हो और दोबारा से चुनाव कराया जाए।"

ज्योति का दावा

ज्योति ने दावा किया कि सभी प्रत्याशी चुनाव रद्द करने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा, "मैं सभी निर्दलीय प्रत्याशियों पर भारी पड़ रही थी। इस चीज को वहां कोई झुठला नहीं सकता है। इसलिए वोटिंग स्लो कराई गई। मशीन खराब कराया गया। मेरे एजेंटों को परेशान किया गया। जब मैंने सवाल किया, तो कहा गया कि मशीन खराब है, लेकिन फिर वही मशीन ठीक हो जाती है और शाम 6 बजे तक काम करती है।"

जेल जाने को तैयार ज्योति सिंह

ज्योति ने वोट काउंटिंग के दौरान हुई हिंसा पर भी सवाल उठाए। उनके मुताबिक, "उनके प्रत्याशियों पर लाठीचार्ज किया गया। उन्होंने कहा, हमें जानना है कि किस आधार पर लाठीचार्ज हुआ। कोई इंसान पता नहीं कहां-कहां से आकर वोट करता है, तो क्या उनको सवाल करने का अधिकार नहीं है? वो बेचारे चुपचाप खड़े थे। जब हमने सवाल किया, तो कहा गया कि FIR करके जेल भेज देंगे।" समर्थकों के लिए कुछ भी करने को तैयार ज्योति ने ऐलान किया, "अगर हमारे समर्थक जो हमें वोट करते हैं, उनके लिए जेल जाना पड़े, तो हम शान से जेल जाएंगे।"

image

Updated on:

15 Nov 2025 10:36 am

Published on:

15 Nov 2025 10:34 am

चुनाव में करारी हार के बाद सामने आया पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का पहला रिएक्शन

