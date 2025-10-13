Patrika LogoSwitch to English

राष्ट्रीय

Bihar Elections 2025: बिहार में दूसरे फेज की 122 सीटों के लिए आज से नामांकन शुरू, यहां देखें जिलों की सूची

बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की 122 सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया सोमवार से शुरू हो गई है। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर है, जबकि नामांकन पत्रों की जांच 21 अक्टूबर को होगी। उम्मीदवार 23 अक्टूबर तक नामांकन वापस ले सकेंगे

2 min read

पटना

image

Mukul Kumar

Oct 13, 2025

Bihar Assembly Elections

Bihar Assembly Elections

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण की 122 सीटों के लिए नामांकन आज यानी कि सोमवार से शुरू हो गया है। भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने 10 अक्टूबर को पहले चरण के नामांकन के लिए अधिसूचना जारी की थी, जिसमें 121 सीटें शामिल थीं।

दूसरे चरण में पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, गया, अरवल और जहानाबाद जिलों में मतदान होगा।

नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर है, जबकि नामांकन पत्रों की जांच 21 अक्टूबर को होगी। उम्मीदवार 23 अक्टूबर तक अपना नामांकन वापस ले सकेंगे।

11 अक्टूबर को होगा दूसरे चरण का मतदान

दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होगा और परिणाम 14 नवंबर को घोषित किए जाएँगे। चुनाव आयोग के कार्यक्रम के अनुसार, पूरी चुनाव प्रक्रिया 16 नवंबर तक पूरी हो जाएगी।

मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। हालांकि, सुरक्षा कारणों से दूरदराज और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में मतदान पहले ही शाम 4 बजे तक समाप्त हो जाएगा।

इन क्षेत्रों में नक्सल का प्रभाव

चुनाव आयोग के एक अधिकारी ने बताया कि गया, औरंगाबाद, नवादा, मुंगेर, कैमूर, रोहतास, पश्चिमी चंपारण, बांका और लखीसराय के कई निर्वाचन क्षेत्रों की पहचान नक्सल प्रभावित के रूप में की गई है।

मतदान कर्मचारियों, सुरक्षाकर्मियों और अन्य अधिकारियों के परिवहन के लिए अतिरिक्त अर्धसैनिक बलों, एयर एम्बुलेंस और हेलीकॉप्टरों की तैनाती सहित विशेष सुरक्षा व्यवस्था की गई है।

अर्धसैनिक बलों की 500 कंपनियों की मांग

आयोग ने राज्य भर में शांतिपूर्ण और सुचारू चुनाव सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार से अर्धसैनिक बलों की 500 कंपनियों की मांग की है। बिहार विधानसभा चुनाव दो चरणों में होंगे।

6 अक्टूबर को पहले चरण में गोपालगंज, सीवान, सारण, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर, सहरसा, मधेपुरा, दरभंगा, समस्तीपुर, वैशाली, मुजफ्फरपुर और बेगूसराय सहित 121 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। बिहार विधानसभा में 243 सीटें हैं।

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

Published on:

13 Oct 2025 01:11 pm

Hindi News / National News / Bihar Elections 2025: बिहार में दूसरे फेज की 122 सीटों के लिए आज से नामांकन शुरू, यहां देखें जिलों की सूची

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

बिहार चुनाव 2025

कर्नाटक CM के बेटे ने तालिबान से की RSS की तुलना, कट्टरपंथी हिंदू धर्म लागू करने का लगाया आरोप

Karnataka CM Siddaramaiah
राष्ट्रीय

ममता के बाद एक और TMC नेता ने रेप पर दिया शर्मनाक बयान, कहा- हर देश में होता है ऐसा

Trinamool Congress MP Kakoli Ghosh
राष्ट्रीय

बिहार बीजेपी अध्यक्ष बोले- आज शाम आएगी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, पांच पांडव चट्टानी एकता के साथ लड़ेंगे चुनाव

राष्ट्रीय

बाप-बेटे ने अश्लील वीडियो बना नाबालिग लड़की को किया ब्लैकमेल, फिर बारी-बारी किया रेप

West Bengal Crime
राष्ट्रीय

TVK Karur Stampede Case: करूर भगदड़ मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, CBI को सौंपा गया जांच का जिम्मा

Vijay Karur Rally Stampede
राष्ट्रीय
