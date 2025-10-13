Bihar Elections 2025: बिहार में दूसरे फेज की 122 सीटों के लिए आज से नामांकन शुरू, यहां देखें जिलों की सूची

Bihar Assembly Elections
बिहार विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण की 122 सीटों के लिए नामांकन आज यानी कि सोमवार से शुरू हो गया है। भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने 10 अक्टूबर को पहले चरण के नामांकन के लिए अधिसूचना जारी की थी, जिसमें 121 सीटें शामिल थीं।
दूसरे चरण में पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, गया, अरवल और जहानाबाद जिलों में मतदान होगा।
नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर है, जबकि नामांकन पत्रों की जांच 21 अक्टूबर को होगी। उम्मीदवार 23 अक्टूबर तक अपना नामांकन वापस ले सकेंगे।
दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होगा और परिणाम 14 नवंबर को घोषित किए जाएँगे। चुनाव आयोग के कार्यक्रम के अनुसार, पूरी चुनाव प्रक्रिया 16 नवंबर तक पूरी हो जाएगी।
मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। हालांकि, सुरक्षा कारणों से दूरदराज और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में मतदान पहले ही शाम 4 बजे तक समाप्त हो जाएगा।
चुनाव आयोग के एक अधिकारी ने बताया कि गया, औरंगाबाद, नवादा, मुंगेर, कैमूर, रोहतास, पश्चिमी चंपारण, बांका और लखीसराय के कई निर्वाचन क्षेत्रों की पहचान नक्सल प्रभावित के रूप में की गई है।
मतदान कर्मचारियों, सुरक्षाकर्मियों और अन्य अधिकारियों के परिवहन के लिए अतिरिक्त अर्धसैनिक बलों, एयर एम्बुलेंस और हेलीकॉप्टरों की तैनाती सहित विशेष सुरक्षा व्यवस्था की गई है।
आयोग ने राज्य भर में शांतिपूर्ण और सुचारू चुनाव सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार से अर्धसैनिक बलों की 500 कंपनियों की मांग की है। बिहार विधानसभा चुनाव दो चरणों में होंगे।
6 अक्टूबर को पहले चरण में गोपालगंज, सीवान, सारण, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर, सहरसा, मधेपुरा, दरभंगा, समस्तीपुर, वैशाली, मुजफ्फरपुर और बेगूसराय सहित 121 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। बिहार विधानसभा में 243 सीटें हैं।
