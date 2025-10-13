Bihar Elections 2025: बिहार में दूसरे फेज की 122 सीटों के लिए आज से नामांकन शुरू, यहां देखें जिलों की सूची

बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की 122 सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया सोमवार से शुरू हो गई है। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर है, जबकि नामांकन पत्रों की जांच 21 अक्टूबर को होगी। उम्मीदवार 23 अक्टूबर तक नामांकन वापस ले सकेंगे 2 min read