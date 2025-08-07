चुनाव से पहले बिहार में बड़े बदलाव, 6 IPS, 26 DSP का किया ट्रांसफर

इसके अलावा, नव वैभव को पटना ट्रैफिक डीएसपी बनाया गया है। जबकि, रामकृष्णा को कटिहार का साइबर क्राइम डीएसपी बनाया गया है। इसी तरह राजेश कुमार को जमुई, झाझा के एसडीपीओ से हटाकर पुलिस उपाधीक्षक रेल मुजफ्फरपुर और प्रतीक्षारत विपिन कुमार को गया मुख्यालय- 2 का पुलिस उपाधीक्षक बनाया गया है। इसके अलावा, कई एसडीपीओ के कार्यक्षेत्र में भी बदलाव किया गया है।