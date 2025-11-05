Patrika LogoSwitch to English

मुंगेर के संजय सिंह ने छोड़ा प्रशांत किशोर का साथ, जनसुराज से BJP में हुए शामिल

Bihar Chunav: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की मतदान प्रक्रिया से पहले जन सुराज के उम्मीदवार संजय सिंह बीजेपी में हुए शामिल।

less than 1 minute read
Google source verification

पटना

image

Devika Chatraj

Nov 05, 2025

Prashant Kishor

प्रशांत किशोर की पार्टी को बड़ा झटका (ANI)

Bihar Assembly Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की मतदान प्रक्रिया से महज कुछ घंटे पहले प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) की जन सुराज (Jan Suraaj) पार्टी को गहरा राजनीतिक आघात लगा है। मुंगेर विधानसभा क्षेत्र से जन सुराज के उम्मीदवार संजय सिंह (Sanjay Singh) ने पार्टी का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी (BJP) में शामिल हो गए हैं। संजय सिंह ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने के साथ ही आगामी चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार को पूर्ण समर्थन देने की घोषणा भी की है।

मुंगेर सीट से संजय सिंह

जन सुराज ने संजय सिंह को मुंगेर सीट से उम्मीदवार घोषित किया था और वे पिछले कुछ महीनों से जोरदार प्रचार कर रहे थे, लेकिन पहले चरण के मतदान से ठीक पहले बीजेपी में शामिल होने से प्रशांत किशोर की चुनावी रणनीति पर गहरा असर पड़ने की आशंका है।

स्थिर सरकार के लिए उठाया ये कदम

बीजेपी में शामिल होने के बाद संजय सिंह ने कहा कि उन्होंने यह कदम "राज्य के विकास और स्थिर सरकार" के हित में उठाया है। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार ने जो प्रगति की है, उसे निरंतर बढ़ाने के लिए अब वे बीजेपी के साथ हैं।

Updated on:

05 Nov 2025 11:44 am

Published on:

05 Nov 2025 11:32 am

Hindi News / National News / मुंगेर के संजय सिंह ने छोड़ा प्रशांत किशोर का साथ, जनसुराज से BJP में हुए शामिल

