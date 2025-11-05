मुंगेर के संजय सिंह ने छोड़ा प्रशांत किशोर का साथ, जनसुराज से BJP में हुए शामिल

Bihar Assembly Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की मतदान प्रक्रिया से महज कुछ घंटे पहले प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) की जन सुराज (Jan Suraaj) पार्टी को गहरा राजनीतिक आघात लगा है। मुंगेर विधानसभा क्षेत्र से जन सुराज के उम्मीदवार संजय सिंह (Sanjay Singh) ने पार्टी का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी (BJP) में शामिल हो गए हैं। संजय सिंह ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने के साथ ही आगामी चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार को पूर्ण समर्थन देने की घोषणा भी की है।