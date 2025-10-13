‘आज कई घरों में खाना नहीं बना होगा’, NDA में 6 सीटें मिलने पर भावुक हुए उपेंद्र कुशवाहा, समर्थकों से कर दी बड़ी अपील

अपने समर्थकों की भावुक प्रतिक्रिया को स्वीकार करते हुए उन्होंने आगे कहा कि आज कई घरों में खाना नहीं बना होगा। हालांकि, मुझे यकीन है कि आप सभी मेरी और पार्टी की सीमाओं को समझते हैं। हर फैसले के पीछे कुछ परिस्थितियां होती हैं जो बाहर से दिखाई देती हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी होती हैं जो बाहर से दिखाई नहीं देतीं।