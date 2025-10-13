Patrika LogoSwitch to English

राष्ट्रीय

‘आज कई घरों में खाना नहीं बना होगा’, NDA में 6 सीटें मिलने पर भावुक हुए उपेंद्र कुशवाहा, समर्थकों से कर दी बड़ी अपील

Bihar Politics: उपेंद्र कुशवाहा ने सीट बंटवारे पर माफी मांगी, कहा कि सीटों की संख्या उम्मीदों के मुताबिक नहीं हो पाई। उन्होंने कार्यकर्ताओं से गुस्सा शांत करने की अपील की। आरएलएम को एनडीए में 6 सीटें मिली हैं।

2 min read

पटना

image

Mukul Kumar

Oct 13, 2025

Upendra Kushwaha

उपेंद्र कुशवाह। (Photo-IANS)

Bihar Chunav NDA Seat Sharing बिहार चुनाव को लेकर एनडीए के घटक दलों के बीच सीट बंटवारा हो चुका है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा (आरएलएम) प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के कोटे में सिर्फ 6 सीटें आईं हैं। इससे वह भवुक हो गए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपने समर्थकों से भावुक अपील कर दी है।

अपने एक्स अकाउंट पर रविवार को एक पोस्ट में, कुशवाहा (Upendra Kushwaha Seat Details) ने अपने सहयोगियों और पार्टी कार्यकर्ताओं से माफी मांगी। उन्होंने लिखा कि मैं आपसे माफी चाहता हूं। सीटों की संख्या आपकी उम्मीदों के मुताबिक नहीं हो पाई।

इस फैसले से लाखों लोगों का दिल दुखेगा

उन्होंने आगे लिखा कि मैं समझता हूं कि इस फैसले से हजारों-लाखों लोगों का दिल दुखेगा, जिनमें वे सहयोगी भी शामिल हैं जो हमारी पार्टी के उम्मीदवार बनने की ख्वाहिश रखते थे।

अपने समर्थकों की भावुक प्रतिक्रिया को स्वीकार करते हुए उन्होंने आगे कहा कि आज कई घरों में खाना नहीं बना होगा। हालांकि, मुझे यकीन है कि आप सभी मेरी और पार्टी की सीमाओं को समझते हैं। हर फैसले के पीछे कुछ परिस्थितियां होती हैं जो बाहर से दिखाई देती हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी होती हैं जो बाहर से दिखाई नहीं देतीं।

गुस्से को शांत होने दें- कुशवाहा

कुशवाहा ने अंत में कहा कि मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि गुस्से को शांत होने दें और फिर आपको खुद एहसास होगा कि यह फैसला कितना उचित या अनुचित है। बाकी तो समय ही बताएगा।

किसको कितनी मिली सीटें?

राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) ने रविवार को बिहार के लिए अपने सीट बंटवारे के समझौते को अंतिम रूप दे दिया। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और जनता दल (यूनाइटेड) 101-101 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे।

चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) को 29 सीटें दी गई हैं, जबकि उपेंद्र कुशवाहा की RLM और जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (HAM) छह-छह सीटों पर चुनाव लड़ेंगी।

अधिकांश उम्मीदवारों के नाम फाइनल

भाजपा नेता विनोद तावड़े और धर्मेंद्र प्रधान ने इसकी घोषणा की। तावड़े ने एक्स पर एकजुट और समर्पित एनडीए लिखा। प्रधान के अनुसार, यह सहमति दिल्ली और पटना में गठबंधन सहयोगियों के बीच हुई कई बैठकों के बाद बनी।

इस बीच, भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति ने अपने अधिकांश उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए हैं, जिनमें नए चेहरों को मौका देने पर ज़ोर दिया गया है, जबकि जनता के असंतोष का सामना कर रहे मौजूदा विधायकों को संभवतः हटाया जा सकता है। पार्टी की पहली उम्मीदवार सूची सोमवार को जारी होने की उम्मीद है।

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

Published on:

13 Oct 2025 07:28 am

Hindi News / National News / 'आज कई घरों में खाना नहीं बना होगा', NDA में 6 सीटें मिलने पर भावुक हुए उपेंद्र कुशवाहा, समर्थकों से कर दी बड़ी अपील

