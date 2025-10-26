बिहार विधानसभा चुनाव: अनंत सिंह का मंच टूटा, जमीन पर गिरे बाहुबली

Bihar Assembly Elections: बिहार विधानसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। उम्मीदवार अपने-अपने विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। मोकामा से जदयू के टिकट पर चुनाव लड़ रहे बाहुबली नेता अनंत सिंह (Anant Singh) ऊर्फ छोटे सरकार हादसे का शिकार हो गए। अनंत सिंह रामपुर-डूमरा गांव में सभा को संबोधित करने पहुंचे थे। इसी दौरान सभा का मंच टूट गया। इसके कारण वह अपने समर्थकों के साथ नीचे गिर पड़े। इसके बाद अनंत सिंह उठे और अपने ही अंदाज में जनता को संबोधित किया। मोकामा में अनंत सिंह की सीधी लड़ाई बाहुबली नेता चंद्रभान सिंह की पत्नी वीणा देवी से है। दोनों के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है।