महागठबंधन में दो फाड़! तेजस्वी के दावे पर पप्पू यादव ने किया किनारा, जानें सरकारी नौकरी पर क्या बोले

Bihar Assembly Elections: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राजनीति घमासान शुरू हो गया है। वोटरों को लुभाने के लिए नेता प्रचार प्रसार में जुटे हुए और जनता के लिए बड़ा ऐलान कर रहे है। हाल ही में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने हर घर सरकारी नौकरी का वादा किया है। तेजस्वी की घोषणा पर महागठबंधन में दो फाड़ नजर आ रहे है। कांग्रेस नेता और पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव का बयान बयाने आया है। उनका कहना है कि बिहार में सरकारी नौकरी का मुद्दा ही नहीं है।