Bihar Assembly Elections : RJD ने जारी की 143 प्रत्याशियों की सूची, 12 जगह Cong-RJD आमने सामने

पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा कि 12 जगह पर दोहरे उम्मीदवारों को उतार दिया गया, क्या इससे गठबंधन चलता है। कांग्रेस को निर्णय लेना चाहिए। जिस तरह से टिकट बाटा गया है, ये बिल्कुल गलत है। मैं बार-बार कह रहा हूं कि गठबंधन को वापस लीजिए। गठबंधन को कमजोर किया जा रहा है। इसके पीछे कौन है। सुबह तक टिकट बांटे जा रहे हैं। मैं इसे गलत मानता हूं। गठबंधन धर्म का पालन केवल कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस ने अत्यंत पिछड़ी जाति, SC-ST वर्ग पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास किया है।