Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

चुनाव से पहले तेजस्वी ने चल दी सबसे बड़ी चाल, हर घर सरकारी नौकरी का वादा, कहा- 20 दिन में अधिनियम बनाएंगे

Bihar Assembly elections: तेजस्वी ने हर घर सरकारी नौकरी का वादा किया है। उन्होंने कहा कि सरकार बनने के 20 दिन के भीतर वह इसे लेकर अधिनियम बनाएंगे।

2 min read

भारत

image

Pushpankar Piyush

Oct 09, 2025

RJD leader, Tejashwi Yadav

राजद नेता, तेजस्वी यादव (फोटो- IANS)

Bihar Assembly Elections: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राजद नेता तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) ने सबसे बड़ी चाल चल दी है। उन्होंने कहा कि बिहार में अब नौकरी का नवजागरण होगा। बिहार के जिस भी परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है ऐसे हर परिवार को एक नया अधिनियम बनाकर अनिवार्य रूप से उस परिवार में नौकरी दी जाएगी। सरकार बनते ही 20 दिन में अधिनियम बनाएंगे और 20 महीने के अंदर ऐसा बिहार का कोई घर नहीं बचेगा जिसके पास सरकारी नौकरी नहीं होगी।

20 साल की सरकार ने खौफ दिया

तेजस्वी ने कहा कि वह जुमलेबाजी नहीं करते हैं, ब्लकि वादों को पूरा करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हर घर में एक सरकारी नौकरी दिलवाएंगे। राजद नेता ने कहा कि यह मेरा प्रण है। तेजस्वी ने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि 20 साल की सरकार ने हर घर को खौफ दिया। अब हमारी सरकार बनने पर सबको सरकारी नौकरी मिलेगी।

तेजस्वी ने कहा कि 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान जब हमने घोषणा की थी कि सरकार बनते ही 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे। तब सीएम नीतीश ने उस वक्त तक कहा था ये संभव है क्या। पैसा कहां से आएगा। अपने बाप के पास से लाएगा क्या। सरकार बनने के 2 साल बाद भी किसी को नौकरी और किसी को रोजगार नहीं मिला।

तेजस्वी के सीएम फेस मानने पर नहीं बन पाई है सहमति

इंडिया गठबंधन में सीएम फेस को लेकर सहमति नहीं बन पाई है। कांग्रेस तेजस्वी को सीएम फेस स्वीकार करने पर फिलहाल तैयार नहीं दिख रही है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पटना में कहा कि महागठबंधन में मुख्यमंत्री फेस पर फैसला हाई कमान लेगी। तेजस्वी अपनी तरफ से खुद को मुख्यमंत्री कह रहे हैं मगर हमारी तरफ से और गठबंधन के घटक दल मिलकर यह तय करेंगे कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा।

ये भी पढ़ें

Bihar Assembly Elections: जनसुराज की पहली लिस्ट आज होगी जारी, क्या पीके का होगा नाम? कहां से लड़ सकते हैं चुनाव?
Patrika Special News
bihar election | प्रशांत किशोर

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

09 Oct 2025 01:47 pm

Hindi News / National News / चुनाव से पहले तेजस्वी ने चल दी सबसे बड़ी चाल, हर घर सरकारी नौकरी का वादा, कहा- 20 दिन में अधिनियम बनाएंगे

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

‘नफरत की राजनीति ने देश को कहां पहुंचा दिया’, CJI गवई पर कोर्ट में जूते से हमले को लेकर किसने क्या कहा? पढ़ें रिएक्शन

CJI Gavai and lawyer Rakesh Kishore, who throw shoe at him
राष्ट्रीय

बिहार चुनाव 2025: LJP (R) की आपात बैठक में किन मुद्दों पर हुई चर्चा, सांसद शांभवी चौधरी ने किया क्लियर

राष्ट्रीय

बहन का रेप करने वाले भाई को मिली उम्र कैद की सजा, कोर्ट ने इसे बताया पाप

man sentenced to life imprisonment for raping cousin sister
राष्ट्रीय

ISI से जुड़ा आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़, 2.5 किलो आईईडी के साथ दो आतंकी गिरफ्तार

राष्ट्रीय

मानव तस्करी का भंडाफोड़, फर्जी दस्तावेजों के साथ महिला को विदेश ले जाने वाला एजेंट गिरफ्तार

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.