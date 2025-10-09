चुनाव से पहले तेजस्वी ने चल दी सबसे बड़ी चाल, हर घर सरकारी नौकरी का वादा, कहा- 20 दिन में अधिनियम बनाएंगे

Bihar Assembly Elections: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राजद नेता तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) ने सबसे बड़ी चाल चल दी है। उन्होंने कहा कि बिहार में अब नौकरी का नवजागरण होगा। बिहार के जिस भी परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है ऐसे हर परिवार को एक नया अधिनियम बनाकर अनिवार्य रूप से उस परिवार में नौकरी दी जाएगी। सरकार बनते ही 20 दिन में अधिनियम बनाएंगे और 20 महीने के अंदर ऐसा बिहार का कोई घर नहीं बचेगा जिसके पास सरकारी नौकरी नहीं होगी।