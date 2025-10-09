चुनाव से पहले तेजस्वी ने चल दी सबसे बड़ी चाल, हर घर सरकारी नौकरी का वादा, कहा- 20 दिन में अधिनियम बनाएंगे

राजद नेता, तेजस्वी यादव (फोटो- IANS)
Bihar Assembly Elections: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राजद नेता तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) ने सबसे बड़ी चाल चल दी है। उन्होंने कहा कि बिहार में अब नौकरी का नवजागरण होगा। बिहार के जिस भी परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है ऐसे हर परिवार को एक नया अधिनियम बनाकर अनिवार्य रूप से उस परिवार में नौकरी दी जाएगी। सरकार बनते ही 20 दिन में अधिनियम बनाएंगे और 20 महीने के अंदर ऐसा बिहार का कोई घर नहीं बचेगा जिसके पास सरकारी नौकरी नहीं होगी।
तेजस्वी ने कहा कि वह जुमलेबाजी नहीं करते हैं, ब्लकि वादों को पूरा करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हर घर में एक सरकारी नौकरी दिलवाएंगे। राजद नेता ने कहा कि यह मेरा प्रण है। तेजस्वी ने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि 20 साल की सरकार ने हर घर को खौफ दिया। अब हमारी सरकार बनने पर सबको सरकारी नौकरी मिलेगी।
तेजस्वी ने कहा कि 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान जब हमने घोषणा की थी कि सरकार बनते ही 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे। तब सीएम नीतीश ने उस वक्त तक कहा था ये संभव है क्या। पैसा कहां से आएगा। अपने बाप के पास से लाएगा क्या। सरकार बनने के 2 साल बाद भी किसी को नौकरी और किसी को रोजगार नहीं मिला।
इंडिया गठबंधन में सीएम फेस को लेकर सहमति नहीं बन पाई है। कांग्रेस तेजस्वी को सीएम फेस स्वीकार करने पर फिलहाल तैयार नहीं दिख रही है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पटना में कहा कि महागठबंधन में मुख्यमंत्री फेस पर फैसला हाई कमान लेगी। तेजस्वी अपनी तरफ से खुद को मुख्यमंत्री कह रहे हैं मगर हमारी तरफ से और गठबंधन के घटक दल मिलकर यह तय करेंगे कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा।
