प्रशांत किशोर को बड़ा झटका, भोजपुरी सिंगर रितेश पांडेय ने छोड़ी जन सुराज पार्टी

भोजपुरी सिंगर ने राजनीति को मुश्किल बताते हुए लिखा, किसी राजनैतिक दल का सक्रिय सदस्य रहकर काम करना बहुत मुश्किल है इसलिए आज मैं जन सुराज पार्टी की सदस्यता से इस्तीफ़ा दे रहा हूं। कम शब्दों में अपनी बात को कहने का प्रयास किया है। उम्मीद है आप लोग समझेंगे। गायक के साथ-साथ पांडेय भोजपुरी फिल्मों में अभिनेता के तौर पर भी काम कर चुके हैं। पांडेय पिछले साल 18 जुलाई को प्रशांत की पार्टी में शामिल हुए थे। अपनी गायकी और अभिनय से लाखों दिलों पर राज करने वाले पांडेय लेकिन राजनीति में वह अपना जादू नहीं बिखेर पाए और उन्हें चुनाव में हार का सामना करना पड़ा।