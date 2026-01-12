12 जनवरी 2026,

सोमवार

प्रशांत किशोर को बड़ा झटका, भोजपुरी सिंगर रितेश पांडेय ने छोड़ी जन सुराज पार्टी

भोजपुरी सिंगर रितेश पांडेय ने प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। पांडेय 2025 में हुए बिहार विधानसभा चुनावों से पहले जन सुराज में शामिल हुए थे।

भारत

image

Himadri Joshi

Jan 12, 2026

Prashant Kishor and Ritesh Pandey

प्रशांत किशोर और रितेश पांडेय (फाइल फोटो)

बिहार चुनाव से राजनीति में कदम रखने वाली प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी को एक बड़ा झटका लग गया है। मशहूर भोजपुरी सिंगर और पार्टी नेता रितेश पांडेय ने चुनावों में करारी हार के बाद पार्टी का साथ छोड़ दिया है। 2025 में हुए बिहार विधानसभा चुनावों में कहलगांव से जन सुराज की सीट पर लड़ने वाले पांडेय ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। पांडेय ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर प्रशांत की पार्टी से अलग होने की घोषणा की। पांडेय ने अपने पोस्ट में कहा कि राजनीति काफी मुश्किल है।

एक्स पर शेयर किया पोस्ट

पांडेय ने एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए इस बात की जानकारी दी। पांडेय ने लिखा, एक जिम्मेदार भारतीय होने के नाते और अधिकार से मैंने जन सुराज पार्टी के साथ जुड़कर लोकतंत्र के महापर्व में भाग लिया,परिणाम अनुकूल नहीं रहे पर मुझे इसका तनिक भी अफसोस नहीं है क्योंकि मैंने अपना काम ईमानदारी से किया। पांडेय ने आगे लिखा, खैर, अब उसी काम के माध्यम से आप सभी का सेवा जारी रखना है जिससे आप लोगों ने मुझ जैसे एक मामूली किसान परिवार के लड़के को इतना प्यार दुलार और सम्मान देकर यहां तक पहुंचाया।

18 जुलाई 2025 को पार्टी में हुए थे शामिल

भोजपुरी सिंगर ने राजनीति को मुश्किल बताते हुए लिखा, किसी राजनैतिक दल का सक्रिय सदस्य रहकर काम करना बहुत मुश्किल है इसलिए आज मैं जन सुराज पार्टी की सदस्यता से इस्तीफ़ा दे रहा हूं। कम शब्दों में अपनी बात को कहने का प्रयास किया है। उम्मीद है आप लोग समझेंगे। गायक के साथ-साथ पांडेय भोजपुरी फिल्मों में अभिनेता के तौर पर भी काम कर चुके हैं। पांडेय पिछले साल 18 जुलाई को प्रशांत की पार्टी में शामिल हुए थे। अपनी गायकी और अभिनय से लाखों दिलों पर राज करने वाले पांडेय लेकिन राजनीति में वह अपना जादू नहीं बिखेर पाए और उन्हें चुनाव में हार का सामना करना पड़ा।

Updated on:

12 Jan 2026 03:09 pm

Published on:

12 Jan 2026 02:41 pm

Hindi News / National News / प्रशांत किशोर को बड़ा झटका, भोजपुरी सिंगर रितेश पांडेय ने छोड़ी जन सुराज पार्टी

