प्रशांत किशोर को बड़ा झटका, भोजपुरी सिंगर रितेश पांडेय ने छोड़ी जन सुराज पार्टी

प्रशांत किशोर और रितेश पांडेय (फाइल फोटो)
बिहार चुनाव से राजनीति में कदम रखने वाली प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी को एक बड़ा झटका लग गया है। मशहूर भोजपुरी सिंगर और पार्टी नेता रितेश पांडेय ने चुनावों में करारी हार के बाद पार्टी का साथ छोड़ दिया है। 2025 में हुए बिहार विधानसभा चुनावों में कहलगांव से जन सुराज की सीट पर लड़ने वाले पांडेय ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। पांडेय ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर प्रशांत की पार्टी से अलग होने की घोषणा की। पांडेय ने अपने पोस्ट में कहा कि राजनीति काफी मुश्किल है।
पांडेय ने एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए इस बात की जानकारी दी। पांडेय ने लिखा, एक जिम्मेदार भारतीय होने के नाते और अधिकार से मैंने जन सुराज पार्टी के साथ जुड़कर लोकतंत्र के महापर्व में भाग लिया,परिणाम अनुकूल नहीं रहे पर मुझे इसका तनिक भी अफसोस नहीं है क्योंकि मैंने अपना काम ईमानदारी से किया। पांडेय ने आगे लिखा, खैर, अब उसी काम के माध्यम से आप सभी का सेवा जारी रखना है जिससे आप लोगों ने मुझ जैसे एक मामूली किसान परिवार के लड़के को इतना प्यार दुलार और सम्मान देकर यहां तक पहुंचाया।
भोजपुरी सिंगर ने राजनीति को मुश्किल बताते हुए लिखा, किसी राजनैतिक दल का सक्रिय सदस्य रहकर काम करना बहुत मुश्किल है इसलिए आज मैं जन सुराज पार्टी की सदस्यता से इस्तीफ़ा दे रहा हूं। कम शब्दों में अपनी बात को कहने का प्रयास किया है। उम्मीद है आप लोग समझेंगे। गायक के साथ-साथ पांडेय भोजपुरी फिल्मों में अभिनेता के तौर पर भी काम कर चुके हैं। पांडेय पिछले साल 18 जुलाई को प्रशांत की पार्टी में शामिल हुए थे। अपनी गायकी और अभिनय से लाखों दिलों पर राज करने वाले पांडेय लेकिन राजनीति में वह अपना जादू नहीं बिखेर पाए और उन्हें चुनाव में हार का सामना करना पड़ा।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग