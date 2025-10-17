‘चुनाव शुरू होने से पहले ही अपना असली चेहरा उजागर कर दिया’, बिहार BJP अध्यक्ष ने किसके लिए कह दी यह बात?

जायसवाल ने बताया कि पीएम के 10 कार्यक्रमों की योजना बनाई गई है, जिनमें रैलियां और अन्य आयोजन शामिल हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि एनडीए की एकजुटता और विकास के एजेंडे के साथ बिहार की जनता फिर से गठबंधन को सत्ता सौंपेगी। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव दो चरण में आयोजित कराए जा रहे हैं। 14 नवंबर को परिणाम घोषित किया जाएगा।