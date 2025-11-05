Bihar Election: कल EVM में कैद हो जाएगी 14 मंत्रियों की किस्मत, काउंटडाउन शुरू होते ही तेज हुई धुकधुकी

इस चरण में कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला भी मतदाता तय करेंगे, जो चुनावी समर में ताल ठोक रहे हैं। ‎‎पहले चरण चुनाव में जिन 121 सीटों पर मतदान होना है, उनमें से एनडीए के 121 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, जबकि महागठबंधन के 126 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं।