Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Bihar Chunav: ‘मास्क तब उतारूंगी जब…’, बिहार चुनाव में पुष्पम प्रिया की चर्चा फिर जोरों पर, जानें कौन हैं?

पुष्पम प्रिया चौधरी की 'द प्लुरल्स पार्टी' बिहार चुनाव 2025 में सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जिसमें 122 सीटों पर महिला उम्मीदवार होंगी। पुष्पम प्रिया खुद दरभंगा सीट से चुनाव लड़ेंगी और उनका लक्ष्य बिहार के विकास को बढ़ावा देना और युवाओं को रोजगार देना है। वे मास्क तब उतारेंगी जब कोई पार्टी महिला को मुख्यमंत्री बनाएगी

2 min read

पटना

image

Mukul Kumar

Oct 19, 2025

'द प्लुरल्स पार्टी' की संस्थापक पुष्पम प्रिया चौधरी। फोटो- X

लंदन से पढ़कर बिहार की राजनीति में उतरने वाली पुष्पम प्रिया इस चुनाव में भी काफी सुर्खियां बटोर रही हैं। पुष्पम प्रिया चौधरी की 'द प्लुरल्स पार्टी' बिहार चुनाव 2025 में सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी।

वहीं, पुष्पम प्रिया खुद इस बार दरभंगा सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी महिलाओं को आगे लाने पर ध्यान देगी और 122 सीटों पर महिला उम्मीदवार उतारेगी।

पुष्पम प्रिया ने कहा कि वे मास्क तब उतारेंगी जब वह चुनाव जीत जाएंगी या कोई पार्टी महिला को मुख्यमंत्री पद के लिए आगे करेगी। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी का लक्ष्य बिहार के विकास को बढ़ावा देना और युवाओं को रोजगार देना है।

कौन हैं पुष्पम प्रिया?

पुष्पम प्रिया चौधरी बिहार की 'द प्लुरल्स पार्टी' की संस्थापक हैं। वे पूर्व जनता दल (यूनाइटेड) एमएलसी विनोद चौधरी की बेटी हैं। वे नीतीश कुमार के करीबी थे और दरभंगा ग्रेजुएट निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए।

पुष्पम प्रिया पहले लंदन में रहती थीं। राजनीति में प्रवेश करने से पहले, उन्होंने बिहार सरकार के पर्यटन और स्वास्थ्य विभागों में सलाहकार के रूप में काम किया।

उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स से डेवलपमेंट स्टडीज में एमए और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एमपीए किया है। मार्च 2020 में उन्होंने प्लुरल्स पार्टी की स्थापना की।

2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में उन्होंने खुद को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया। साथ ही, उन्होंने बिस्फी (मधुबनी) और बांकीपुर (पटना) सीटों से चुनाव लड़ा, लेकिन हार गईं। उस चुनाव में उनका वादा था कि वे बिहार को 2030 तक यूरोप जैसा विकसित राज्य बना देंगी।

अक्सर काले कपड़े में नजर आती हैं पुष्पम

यूके से लौटकर उन्होंने बिहार की पारंपरिक राजनीति को चुनौती दी, जहां जातिवाद और परिवारवाद हावी है। वे अक्सर काले कपड़े और मास्क में नजर आती हैं, जो उनकी पहचान बन गई है। 2025 के बिहार चुनाव में भी उनकी पार्टी सक्रिय है, हालांकि वे मुख्यधारा के गठबंधनों से अलग हैं।

पुष्पम के चाचा, बिनय कुमार चौधरी जेडीयू के वर्तमान विधायक हैं। बेनीपुर सीट से उन्होंने 2020 में जीत दर्ज की थी। परिवार की राजनीतिक विरासत जेडीयू से जुड़ी है, लेकिन पुष्पम ने स्वतंत्र रास्ता चुना।

पुष्पम प्रिया के पास कितनी संपत्ति?

2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान पुष्पम प्रिया ने अपने हलफनामे में संपत्ति का ब्यौरा दिया था। जिसके मुताबिक, उनकी कुल संपत्ति 15 लाख रुपये है। जबकि लगभग पांच लाख रुपये का कर्ज है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

Published on:

19 Oct 2025 03:01 pm

Hindi News / National News / Bihar Chunav: ‘मास्क तब उतारूंगी जब…’, बिहार चुनाव में पुष्पम प्रिया की चर्चा फिर जोरों पर, जानें कौन हैं?

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

दिवाली और छठ पूजा में घर जाने के लिए नहीं मिल रहा ट्रेन टिकट, तो आजमाएं रेलवे का ये आसान तरीका

रेलवे यात्री ट्रेन का इंतजार करते हुए (फोटो- सेंट्रल रेलवे)
राष्ट्रीय

गोल्ड तस्करी का भंडाफोड़, 1 करोड़ से ज्यादा का विदेशी सोना जब्त, दो एयरपोर्ट कर्मचारी गिरफ्तार

राष्ट्रीय

Bihar Election: बिहार में शुरु होगा पीएम मोदी की रैलियों का दौर, समस्तीपुर में पहली रैली का हुआ ऐलान

PM Modi
राष्ट्रीय

शादीशुदा प्रेमिका पर प्रेमी ने किया चाकू से हमला, लेकिन फिर हुआ कुछ ऐसा कि दोनों की हो गई मौत

Crime News
राष्ट्रीय

बिहार चुनाव 2025: AIMIM ने 25 प्रत्याशियों की सूची की जारी, मुस्लिम बहुल सीट से उतारा हिंदू प्रत्याशी

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.