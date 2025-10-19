Bihar Chunav: ‘मास्क तब उतारूंगी जब…’, बिहार चुनाव में पुष्पम प्रिया की चर्चा फिर जोरों पर, जानें कौन हैं?

पुष्पम प्रिया चौधरी की 'द प्लुरल्स पार्टी' बिहार चुनाव 2025 में सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जिसमें 122 सीटों पर महिला उम्मीदवार होंगी। पुष्पम प्रिया खुद दरभंगा सीट से चुनाव लड़ेंगी और उनका लक्ष्य बिहार के विकास को बढ़ावा देना और युवाओं को रोजगार देना है। वे मास्क तब उतारेंगी जब कोई पार्टी महिला को मुख्यमंत्री बनाएगी 2 min read