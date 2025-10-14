2 बार लोजपा कैंडिडेट को हरा चुके हैं नीतीश के ‘सदा’, इन वजहों से सोनवर्षा सीट को लेकर सबसे लड़ाई ले रही JDU

सबसे दिलचस्प बात यह है कि रत्नेश लगातार तीन बार सोनवर्षा सीट से विधायक हैं। दो बार वह चिराग पासवान के पिता की पार्टी लोजपा के कैंडिडेट को हराकर इस सीट पर जीत दर्ज कर चुके हैं। 2010 और 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में रत्नेश सदा ने सोनवर्षा में लोजपा की सरिता देवी को भारी अंतर से हराया था।