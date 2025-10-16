Bihar Chunav: उपेंद्र कुशवाहा ने दिखा दिया पावर! मनाने के लिए चुनाव से पहले BJP को देना पड़ा एक और ऑफर

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा को एनडीए में 6 सीटें मिली हैं। पार्टी ने उम्मीदवारों की सूची जारी की है। कुशवाहा ने पहले कहा था कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन अब लगता है कि मामला सुलझ गया है। 2 min read