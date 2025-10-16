Patrika LogoSwitch to English

राष्ट्रीय

Bihar Chunav: उपेंद्र कुशवाहा ने दिखा दिया पावर! मनाने के लिए चुनाव से पहले BJP को देना पड़ा एक और ऑफर

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा को एनडीए में 6 सीटें मिली हैं। पार्टी ने उम्मीदवारों की सूची जारी की है। कुशवाहा ने पहले कहा था कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन अब लगता है कि मामला सुलझ गया है।

2 min read

पटना

image

Mukul Kumar

Oct 16, 2025

Upendra Kushwaha's rally in Patna

पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा। (फोटो- IANS)

पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोक मोर्चा को बिहार चुनाव के लिए एनडीए में छह सीटें मिली हैं।

बीते कुछ दिनों से ऐसी अटकलें थीं कि कम सीट मिलने की वजह से वह नाराज चल रहे हैं, लेकिन बुधवार को उन्होंने साफ संकेत दिया कि वह मान गए हैं।

दरअसल, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने बुधवार को आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए छह में से चार उम्मीदवारों की सूची जारी की।

आलोक कुमार सिंह दिनारा विधानसभा सीट से प्रत्याशी

प्रदेश महासचिव सुभाष चंद्रवंशी द्वारा जारी आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, मधुबनी से मयंक आनंद को उम्मीदवार घोषित किया गया है, जबकि आलोक कुमार सिंह रोहतास जिले की दिनारा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे।

वहीं, इस सूची में समस्तीपुर के उजियारपुर से प्रशांत कुमार पासवान और रोहतास के सासाराम से मीनाक्षी को उम्मीदवार बनाया गया है।

इसके अलावा, सीवान जिले की बासोपट्टी विधानसभा सीट और मुजफ्फरपुर के पारू सीट से अब तक किसी को उम्मीदवार घोषित नहीं किया गया है।

एनडीए में और क्या मिला ऑफर?

राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिये यह बताया है कि सीटों के संबंध में उपेंद्र कुशवाहा की भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से बातचीत हुई।

इस दौरान बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए में आरएलएम को छह सीटों के साथ बिहार विधान पार्षद (एमएलसी) की एक सीट भी दी जाएगी, जो भाजपा अपने हिस्से से देगी।

कितने सीटों की थी मांग?

बता दें कि ऐसी अटकलें थीं कि बिहार चुनाव के लिए कुशवाहा एनडीए में 24 सीटों की मांग कर रहे थे, लेकिन उन्हें सिर्फ छह सीटें मिलीं। इसके अलावा, महुआ सीट चिराग पासवान की पार्टी को दिए जाने से भी वे बिदक गए थे।

उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बयान में कहा था कि नथिंग इज वेल इन एनडीए, जिसका मतलब है कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। इसके बाद अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि अब एनडीए में सब ठीक है।

एनडीए में किसको कितनी मिलीं सीटें

एनडीए में सीट बंटवारे के तहत जदयू और बीजेपी को 101-101 सीटें मिली हैं, एलजेपी (रामविलास) को 29 सीटें, जबकि जीतन राम मांझी की हम और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम को 6-6 सीटें दी गई हैं।

Published on:

16 Oct 2025 10:13 am

Hindi News / National News / Bihar Chunav: उपेंद्र कुशवाहा ने दिखा दिया पावर! मनाने के लिए चुनाव से पहले BJP को देना पड़ा एक और ऑफर

