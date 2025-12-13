13 दिसंबर 2025,

शनिवार

राष्ट्रीय

बिहार कैबिनेट में विभागों का बंटवारा, CM नीतीश कुमार को मिली ये जिम्मेदारी

बिहार कैबिनेट ने विभागों की संख्या 45 से बढ़ाकर 48 करते हुए उच्च शिक्षा, युवा रोजगार एवं कौशल विकास और सिविल विमानन के तीन नए विभाग बनाए हैं। सिविल विमानन की जिम्मेदारी सीएम नीतीश कुमार खुद संभालेंगे।

पटना

image

Devika Chatraj

Dec 13, 2025

CM नीतीश कुमार (ANI)

बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने 9 दिसंबर को महत्वपूर्ण फैसले लिए, जिसमें राज्य में विभागों की संख्या 45 से बढ़ाकर 48 कर दी गई। कैबिनेट ने तीन नए विभागों का सृजन किया उच्च शिक्षा विभाग, युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग और सिविल विमानन विभाग। इसके अलावा दो विभागों का विस्तार किया गया, जिसमें कला-संस्कृति और डेयरी विभाग शामिल हैं।

राज्यपाल ने दी मंजूरी

राज्यपाल की मंजूरी के बाद नए विभागों पर सुचारू काम शुरू करने के लिए अधिकारियों के तबादले किए गए। अब मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग ने नए विभागों का मंत्री स्तर पर बंटवारा कर दिया है।

CM ने संभाला सिविल विमानन विभाग

  • सिविल विमानन विभाग: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह महत्वपूर्ण विभाग खुद अपने पास रख लिया है। पहले से उनके पास सामान्य प्रशासन, मंत्रिमंडल सचिवालय, निगरानी और निर्वाचन विभाग थे। अब कुल पांच विभाग उनके पास होंगे। राज्य में हवाई संपर्क बढ़ाने और नए एयरपोर्ट्स के विकास पर सीएम खुद नजर रखेंगे।
  • उच्च शिक्षा विभाग: शिक्षा मंत्री सुनील कुमार को सौंपी गई जिम्मेदारी। उनके पास पहले शिक्षा तथा विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग थे। अब तीन विभाग उनके पास हैं।
  • युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग: श्रम संसाधन मंत्री संजय सिंह टाइगर को यह नया विभाग दिया गया। उनके पास पहले श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग था, अब दोनों विभाग उनके पास रहेंगे।
  • कला-संस्कृति विभाग (विस्तारित): पर्यटन मंत्री अरुण शंकर प्रसाद को सौंपी गई।
  • डेयरी विभाग (विस्तारित): मत्स्य एवं पशु संसाधन मंत्री सुरेंद्र मेहता को अतिरिक्त प्रभार।

नए विभागों का उद्देश्य

ये फैसले राज्य सरकार के 2025-30 तक एक करोड़ युवाओं को नौकरी-रोजगार देने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को ध्यान में रखकर लिए गए हैं। नए विभागों से कौशल विकास, उच्च शिक्षा और विमानन क्षेत्र में तेजी आने की उम्मीद है। मंत्रिमंडल सचिवालय की अधिसूचना जारी होने के बाद इन विभागों का कामकाज शुरू हो गया है।

Hindi News / National News / बिहार कैबिनेट में विभागों का बंटवारा, CM नीतीश कुमार को मिली ये जिम्मेदारी

