बिहार कैबिनेट में विभागों का बंटवारा, CM नीतीश कुमार को मिली ये जिम्मेदारी

CM नीतीश कुमार (ANI)
बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने 9 दिसंबर को महत्वपूर्ण फैसले लिए, जिसमें राज्य में विभागों की संख्या 45 से बढ़ाकर 48 कर दी गई। कैबिनेट ने तीन नए विभागों का सृजन किया उच्च शिक्षा विभाग, युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग और सिविल विमानन विभाग। इसके अलावा दो विभागों का विस्तार किया गया, जिसमें कला-संस्कृति और डेयरी विभाग शामिल हैं।
राज्यपाल की मंजूरी के बाद नए विभागों पर सुचारू काम शुरू करने के लिए अधिकारियों के तबादले किए गए। अब मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग ने नए विभागों का मंत्री स्तर पर बंटवारा कर दिया है।
ये फैसले राज्य सरकार के 2025-30 तक एक करोड़ युवाओं को नौकरी-रोजगार देने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को ध्यान में रखकर लिए गए हैं। नए विभागों से कौशल विकास, उच्च शिक्षा और विमानन क्षेत्र में तेजी आने की उम्मीद है। मंत्रिमंडल सचिवालय की अधिसूचना जारी होने के बाद इन विभागों का कामकाज शुरू हो गया है।
