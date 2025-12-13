बिहार कैबिनेट में विभागों का बंटवारा, CM नीतीश कुमार को मिली ये जिम्मेदारी

बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने 9 दिसंबर को महत्वपूर्ण फैसले लिए, जिसमें राज्य में विभागों की संख्या 45 से बढ़ाकर 48 कर दी गई। कैबिनेट ने तीन नए विभागों का सृजन किया उच्च शिक्षा विभाग, युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग और सिविल विमानन विभाग। इसके अलावा दो विभागों का विस्तार किया गया, जिसमें कला-संस्कृति और डेयरी विभाग शामिल हैं।