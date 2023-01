रामचरितमानस विवाद पर नीतीश कुमार ने RJD के मंत्री को दी नसीहत, कहा- तेजस्वी ने सबकुछ कर दिया साफ

Submitted by:

रामचरितमानस विवाद पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहली बार बोलते हुए RJD के मंत्री डॉ चंद्रशेखर को नसीहत दी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि तेजस्वी ने सबकुछ साफ कर दिया है।

Bihar CM Nitish Kumar said on Ramcharitmanas controversy- respect all religions, targeted BJP